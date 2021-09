Escuela Scholem Aleijem: Proyecto Institucional Inglés – Secundaria

✅ Aprendizaje del idioma como una herramienta de comunicación.

✅ Sumamos, en toda la escuela, instancias de profundización que motiven el uso del idioma en diversos contextos.

📌 En la Escuela Secundaria se trabaja con dos planes de estudio, uno de ellos es el Bilingüe. En el marco de este plan, los chicos estudian en inglés los contenidos de materias específicas de las distintas áreas y orientaciones.

🔴 Examen Internacional First Certificate in English: En 5° año los alumnos tienen la posibilidad de rendir el examen FCE (First Certificate in English) de la Universidad de Cambridge, el cual acredita el conocimiento alcanzado en el estudio y el desarrollo en las habilidades del idioma.

🟠 English LAB: Lograr una correcta pronunciación es muy importante para una buena comprensión y para comunicarse de manera fluida y adecuada. Es por eso que dedicamos un espacio sistemático para el estudio de la fonética inglesa en la Escuela Secundaria.

PROYECTO DE LITERATURA 📌 En todos los niveles de la Escuela, los cuentos y los textos constituyen un parte fundamental de nuestro proyecto de Inglés. A través de los libros podemos desarrollar y profundizar las habilidades del idioma y, al mismo tiempo, promover y alentar el placer por la lectura.