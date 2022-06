Menora: Presentación de la traducción al español del Libro Morality del Rabino Lord Jonathan Sacks

El pasado jueves 10 de junio, Menora realizó la presentación de la versión en español del libro “Morality”, del Rabino Lord Jonathan Sacks (1948-2020), quien fue Gran Rabino de Reino Unido, escritor y filósofo reconocido mundialmente. La versión en español cuenta con el prólogo del Gran Rabino Isaac Sacca.

La invitada de honor de la noche fue la Embajada de Reino Unido, Kirsty Hayes.

En “Morality”, el respetado líder religioso e intelectual público Jonathan Sacks rastrea la crisis actual hasta nuestra pérdida de un código moral fuerte y compartido y nuestra elevación del interés propio sobre el bien común. Sacks demuestra que no hay libertad sin moralidad ni libertad sin responsabilidad, argumentando que todos debemos desempeñar nuestro papel en la reconstrucción de una base moral común.

El Gran Rabino Sacca explicó que presentaciones como la de este libro son parte de los proyectos de Menora. “Estos libros convierten a los jóvenes en personas positivas para la sociedad. Creamos un entorno social para que el jóven se críe con un espíritu positivo, en la senda del trabajo, del respeto, de la construcción de una sociedad mejor”- destacó.

A continuación, Sacca explicó que vivimos en una sociedad que avanza desde el punto de vista científico y tecnológico, pero desde el punto de vista de la convivencia y la armonía, no avanzamos en la misma medida, y cada tanto tenemos un retroceso en ese aspecto de la moralidad.

“Un paso en falso puede ser catastrófico para la humanidad. Si los seres humanos no encontramos estrategias para vivir cada uno con su idea, cada uno con su individualidad, pero también respetando lo que es la colectividad, el pluralismo, entonces por más desarrollo tecnológico que tengamos no vamos a poder sobrevivir como sociedad”- recalcó el Gran Rabino.

y agregó Sacca “ persona con conducta moral y ética es una persona que contribuye al bien de la sociedad, es alguien que no va a atacar al prójimo. Pero una persona sin la base de la moralidad, por más que conozca todo de ciencia, tecnología, se puede convertir en el peor enemigo de la sociedad, especialmente si está muy compenetrado con su ideología y la pone por encima de la moral.La religión judía enseña que la moral y la ética se anteponen a la religión. Los 7 mandamientos de Noé son universales para todos. Si no tenemos moral y ética, buena educación y modales, ¿de qué sirve la ideología?”

La Embajadora de Reino Unido expresó:

“El Rabino Sacks fue obviamente un intelectual judío y también fue una personalidad británica, por lo cual estoy aquí compartiendo esta cena con ustedes. Pero ser judío y británico no son características que lo terminan de definir, ya que su área de influencia fue universal. Como dijo el primer ministro, Boris Johnson, al anunciarse la noticia de su fallecimiento, en noviembre de 2020: «Su liderazgo tuvo un profundo impacto en todo nuestro país y en todo el mundo”.

Hoy nos convoca la presentación de la traducción al español de su último libro “Morality”. Leyendo algunas frases de este libro me encontré con una que quisiera destacar: ‘La salud no se trata de no enfermarse nunca, se trata de la capacidad de recuperarse’.

Además del Rabino Sacca y su esposa, estuvieron por parte de Menora, el Rabino Gabriel Sacca, director de Menora, y su esposa Laura, y el Rabino Shelo Sacca, director del Centro de Estudios Edmond J. Safra de Menora. León Halac y su esposa Claudia, fueron también anfitriones, ya que fueron los impulsores del logro de la versión al español.