Marcha por la Vida y Geometry Argentina presentan: «Dimension»

Itongadol.- La campaña hace foco en tomar dimensión de la cantidad de judíos asesinados durante los 54 meses que funcionó el campo de concentración de Auschwitz. Y justamente el 27 de Febrero es el día internacional en conmemoración de las víctimas del holocausto.

Al respecto, Tony Waissmann, CCO de la agencia comentó:

Trabajar para este tipo de temas no solo es una gran responsabilidad, sino también es buscar una forma novedosa de impactar para generar conciencia de lo que pasó, no olvidar y tenerlo en la memoria constantemente sin caer en un golpe bajo.

Cuando uno habla de números queda simplemente en eso, pero cuando los ve plasmados y los pone en función del tiempo, puede tomar dimensión y magnitud de lo que realmente pasó. Y eso que en este caso solo tomamos el número de víctimas de Auschwitz y no el número total del holocausto.

Cuando trabajás este tema, es imposible que no te pegue fuerte y te conmuevas, y que al investigar te encuentres con contenido que casi no pueden ver tus ojos o no pueden oir tus oídos, es contenido casi imposible de digerir, por eso quisimos transmitir lo que pasó desde la dimensión, desde un lugar donde todos estén expuestos y no les pase esto para que puedan focalizarse comprender el mensaje y no solo tomar dimensión sino también tomar conciencia.

A su vez, la Lic. Alejandra Tolcachier, Directora de Marcha por la Vida Argentina comentó lo siguiente:

Nuestro programa educativo trabaja incansablemente para permitir que cientos de jóvenes visiten los lugares donde ocurrió el exterminio, para poder hacer frente al negacionismo de la Shoá (Holocausto).

También hacemos un fuerte hincapié en combatir el antisemitismo, el racismo y la xenofobia, haciendo notar a los jóvenes que no es solo el odio el que hay que erradicar, sino también la indiferencia.

Este 27 de Enero, Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, y en el marco del 75º aniversario de la liberación de Auschwitz lanzamos esta campaña para que toda la sociedad pueda tomar conciencia y se comprometa a construir un futuro mejor.

Marcha por la Vida es un programa educativo anual que, desde 1988, reúne jóvenes y adultos de todo el mundo en Polonia y en Israel con el fin de estudiar la historia del holocausto y examinar las raíces de los prejuicios, la intolerancia y el odio durante previo al período de la Segunda Guerra Mundial, además de la historia de la creación del Estado de Israel.

En más de 30 años, han participado de Marcha por la Vida más de 270.000 personas, procedentes de 52 países. Han marchado por el mismo camino de 3 kilómetros que va desde Auschwitz a Birkenau en el Día del Holocausto – Iom HaShoá –como un homenaje silencioso a todas las víctimas del Holocausto.

Esta experiencia tiene como objetivo resignificar las tristemente conocidas “Marchas de la Muerte” y convertirla en una Marcha por la Vida.

El programa Marcha por la Vida fue declarado de Interés Educativo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 23 de octubre de 2014 durante la sesión de la Legislatura Porteña.