Israel: Una médica argentina fue designada como jefa del Servicio de Neumonología Pediátrica del Hospital Hadassah

Agencia AJN.- La médica argentina-israelí Malena Cohen-Cymberknoh, reconocida a nivel mundial por sus estudios sobre la Fibrosis Quística, a partir del 1° de septiembre será la jefa del Servicio de Neumonología Pediátrica del Hospital Hadassah en Israel. En diálogo con la Agencia AJN, Cohen destacó que se siente “muy emocionada y orgullosa” de poder asumir esta nueva responsabilidad.

Consultada sobre cómo recibió la noticia de esta designación, Cohen-Cymberknoh explicó que ya se lo habían anticipado hace algún tiempo y sólo faltaba que le dieran el puesto formalmente: “Es una muy buena noticia y una gran emoción para mí ser la jefa del Servicio de Neumonología Pediátrica de Hadassah, un gran hospital. Es un gran orgullo poder dirigir esta unidad”.

Malena Cohen-Cymberknoh nació en Argentina y se graduó en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 2000. Ese mismo año emigró a Israel. Allí hizo su residencia en Pediatría y fue jefa de residentes en el Departamento de Pediatría del Hospital Hadassah. Hizo su beca de investigación en Neumología Pediátrica también en Hadassah (2007-2010). Desde entonces ha trabajado como médica senior en el Departamento de Pediatría y en el Centro de Enfermedades Crónicas Pediátricas y desde 2019, como jefa del Centro de Fibrosis Quística en Hadassah.

Respecto a lo que significa asumir un cargo de estas características en medio de la pandemia del coronavirus, Cohen afirmó a la Agencia AJN: “No cabe duda de que esta pandemia nos tomó por sorpresa. Hace meses que estamos tratando de ver cómo la podemos superar, de la mejor manera. Recibir un puesto tan grande en una época tan desafiante, tan complicada, para mí implica un desafío mucho mayor. Pero espero poder realizarlo de la mejor manera, tratando de seguir cuidándome, cuidando a mis médicos y cuidando al equipo para no exponernos, no contagiarnos nosotros y a la vez no contagiar a los pacientes”.

“Es un puesto bastante importante y asumirlo en una condición así no es fácil, pero tengo la esperanza de que lo pueda llevar a cabo, tengo un equipo muy importante y muy grande, con mucha experiencia, así que me imagino que la vamos a remar todos juntos”, agregó.

Además, resaltó que seguir trabajando durante la pandemia implicó un gran desafío: “Por un lado, estamos tratando a los pacientes que se contagian, con todas las complicaciones que ello puede tener. Y por otro lado, seguimos tratando a nuestros pacientes con enfermedades crónicas principalmente, que son los más vulnerables y con factores de riesgo. Intentamos convencerlos de que sigan viniendo al hospital, porque si ellos no siguen el tratamiento de base y no tienen un seguimiento correcto, también la enfermedad de base se puede deteriorar”.

Finalmente, respecto a su origen argentino, Malena Cohen manifestó: “Siempre tengo en algún lugar de mi corazón y de mi mente que yo no empecé en Israel. Mis primeros pasos fueron en Argentina, estudié en la UBA y siempre me lo recuerdo a mí y se lo recuerdo a la gente. Para mí es un orgullo haber llegado a donde estoy hoy en día y asumir un puesto así, viniendo de Argentina y trayendo mis conocimientos de ahí. Siempre repito que en la Argentina hay excelentes profesionales y yo creo que mi buena formación llegó de ahí. Por supuesto, me seguí formando en Israel, pero mi origen es Argentina y para mí es un orgullo poder representar, de alguna manera, a la Argentina en Israel”.

Desde 2017, Cohen-Cymberknoh es profesora titular y miembro del comité de la Facultad de Medicina de la Universidad Hebrea de Jerusalem. Además, participa en la investigación de la Fibrosis Quística como investigadora principal y co-investigadora de muchos ensayos clínicos nacionales e internacionales. También participa en colaboraciones internacionales y en la enseñanza de equipos de Fibrosis Quística en todo el mundo (por ejemplo, Uruguay, Chile, Panamá). Además, colaboró con el proyecto de Ley sobre esa enfermedad aprobado recientemente en la Argentina.

Sus más de 50 publicaciones científicas incluyen una serie de artículos publicados en algunas de las revistas más acreditadas, por ejemplo en American Journal of Respiratory Critical Care Medicine, Lancet Respiratory Medicine, Tórax, Chest, PlosOne, European Respiratory Journal, Respiratory Medicine, Journal of Cystic Fibrosis y Pediatric Nemonology.

Hadassah, un oasis en Medio Oriente

El sector de Pediatría en el Hospital Hadassah es sin duda un ejemplo de convivencia interreligiosa. En el piso donde Malena Cohen-Cymberknoh trabaja, se puede observar, como una foto rutinaria, una mesa compartida entre los hijos de judíos religiosos y de padres musulmanes, jugando juntos. Además, en las diferentes salas, se atiende a todos los pacientes palestinos que necesiten resolver sus problemas de salud, en forma gratuita. Hadassah se destaca por tener enfermeros y médicos palestinos que trabajan desde hace muchos años allí. Por eso, el Hospital Hadassah fue nominado y siempre es candidato a recibir el Premio Nobel de la Paz.