Histórico. Tel Aviv se ilumina con las banderas de Israel y de los Emiratos Árabes tras el acuerdo

Itongadol/Agencia AJN.- El histórico anuncio del acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, conocido como los Acuerdos de Abraham, despertó la alegría de muchos. Entre las reacciones que aparecieron, incluída la del presidente Donald Trump que fue quien dio la noticia, muchos de los actores políticos de Israel y de Medio Oriente manifestaron su satisfacción por el acuerdo alcanzado.

Por el lado de Israel, tanto el primer ministro Netanyahu en conferencia de prensa como otros actores de la política, como el presidente Reuven Rivlin, el canciller Gabi Ashkenazi e incluso el líder de Yamina, Naftali Bennett, celebraron el acuerdo. En la noche del jueves, el Ayuntamiento de la ciudad de Tel Aviv, ubicado frente a la histórica Plaza Rabin, se iluminó con las banderas de Israel y de los Emiratos Árabes Unidos, en un gesto de apoyo al establecimiento de relaciones formales entre los dos países.

The #TelAviv-Yafo Municipality building is lit tonight with the flags of the State of @Israel and the United Arab Emirates, following PM @netanyahu's announcement regarding the normalization of relations with the United Arab Emirates! نبعث الحب من تل ابيب@UAEmGov pic.twitter.com/Tl0QbwvDqn

— Tel Aviv (@TelAviv) August 13, 2020