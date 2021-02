Hadassah a la vanguardia de la cuarta revolución industrial

Primero, estaba la máquina de vapor. Luego vino la energía eléctrica, seguida de las computadoras. Ahora estamos viviendo la cuarta ola de revoluciones industriales: la inteligencia artificial (IA). La Organización Médica Hadassah está a la vanguardia de esta última transformación.

Durante «iHumans: Age of Photons», un seminario web organizado el 11 de febrero por Hadassah International, el Dr. Shai Rosenberg, neurooncólogo senior de Hadassah y director de su Laboratorio de Biología Computacional del Cáncer, ofreció el marco para ver el impacto de la IA en la práctica de la medicina hoy dia. Él y el profesor Jacob Sosna, presidente de la División de Radiología y Medicina Nuclear de Hadassah, describieron cómo la IA está mejorando lo que los médicos pueden lograr y en menos tiempo.

El profesor Sosna explicó que hoy en día, la IA se utiliza para tareas simples, la «fruta madura». Por ejemplo, la IA analiza imágenes radiológicas en las que se espera que la mayoría sea normal, como ocurre con las mamografías de rutina. Distingue entre mamografías normales y anormales y luego alerta al médico sobre aquellas que son problemáticas y necesitan ser priorizadas para su atención.

Este tipo de clasificación se vuelve aún más importante cuando se trata de una embolia pulmonar potencialmente mortal, un coágulo en el pulmón. AI, dijo el profesor Sosna, puede detectar una embolia pulmonar y alertar al radiólogo de inmediato. En Hadassah, informó, los radiólogos realizan 1.200 exploraciones cerebrales al mes. El diez por ciento de ellos revela una anomalía. Además, señaló el profesor Sosna, la IA, al leer un escáner cerebral, puede identificar áreas de sangrado que un radiólogo podría no detectar.

El profesor Sosna informó que Hadassah ha desarrollado un software de inteligencia artificial que detecta nuevas lesiones cancerosas y determina si una lesión ha aumentado o disminuido de tamaño, una determinación especialmente importante para evaluar si una quimioterapia específica está funcionando. También en el ámbito del uso de la IA para la medicina clínica, la tasa de embarazo con fertilización in vitro está aumentando gracias al software de detección de IA que identifica los óvulos fertilizados más prometedores para implantar.

En menos de 10 años, prevé el Dr. Rosenberg, tendremos «un ejército de algoritmos que acompañará a nuestros pacientes en sus viajes». En combinación con datos clínicos digitalizados, el software de IA proporcionará un medio para hacer un seguimiento de cómo le está yendo a un paciente. El Dr. Rosenberg ahora está probando una herramienta para pacientes con cáncer en Hadassah llamada “Enfermera digital”, a través de la cual las enfermeras digitales guían a los pacientes a través de sus tratamientos y solucionan los efectos secundarios.

La oncología es una “profesión muy rica en datos”, señaló el Dr. Rosenberg. Existe una gran cantidad de información sobre el perfil genético del tumor de cada paciente. Pero, relató el Dr. Rosenberg, en términos de diagnóstico, solo sabemos si el 10 por ciento de las mutaciones en un gen causarán cáncer. El objetivo ahora es instruir a la IA para que cree un modelo para predecir si el otro 90 por ciento de las mutaciones causarán cáncer. Este es un ejemplo de «aprendizaje automático supervisado», lo que significa que la computadora crea sus propias reglas para lograr el resultado solicitado.

El profesor Sosna predice que, en el futuro, el software de inteligencia artificial detectará a las personas en busca de enfermedades como la osteoporosis, donde detectará un cambio sutil en un escaneo, o diabetes, donde identificará un ligero aumento en el nivel de glucosa en una muestra de sangre, antes de que una persona presente algún síntoma clínico.

La IA, sin embargo, deberá emplearse con precaución, explicó el Dr. Rosenberg. Los algoritmos que se desarrollan en un país pueden no ser aplicables en otro país. Por ejemplo, si se crea un algoritmo para examinar el ojo en Tailandia y la luz no es la misma que la disponible en EE. UU., El algoritmo no funcionará en EE. UU.

Con las ventajas de la IA y la medicina digital viene el gran desafío de preparar a los médicos para que la IA forme parte de su arsenal, de modo que se convierta en un recurso con el que estén familiarizados y se sientan cómodos usando. Hadassah está a la vanguardia para garantizar que sus estudiantes de medicina logren este nivel de comodidad con la nueva tecnología. El profesor Sosna y el Dr. Rosenberg están impartiendo un curso de medicina digital a todos los estudiantes de medicina de Hadassah. Además, Hadassah ha creado un programa educativo en medicina computacional que ya está capacitando a 47 estudiantes de medicina para obtener una doble titulación en medicina e informática.

¿Las computadoras, que carecen de empatía, eventualmente tomarán decisiones sobre nuestra atención médica? “La medicina es una interacción humana”, relata el Prof. Sosna. “No confías en una computadora; confía en su médico. Una computadora no puede mirar a una persona y determinar que algo anda mal. La IA es otra herramienta que nos ayudará como médicos, no una herramienta que hará que los médicos desaparezcan «.

Este seminario web, moderado por el Dr. Manno Saks de Suiza, miembro de la junta de HI, es el episodio 6 de la serie en vivo de invierno de HI «Shades of Health: A Journey Into the Future of Medicine», que ofrece una ventana a los últimos avances en las fronteras de la medicina. , según lo practicado e imaginado por los visionarios de Hadassah.

