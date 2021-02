Estudio israelí sobre eficacia de la vacuna contra el Covid-19 fue aprobado por el New England Journal of Medicine

Itongadol.- La investigación realizada por la principal prestadora de servicios de salud israelí Clalit fue publicado en su totalidad. Según los resultados arrojados por el informe, dos semanas después de aplicara la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus la efectividad en la prevención de la enfermedad es del 57%. Además, se reduce en un 62% la posibilidad de atravesar de gravedad la morbilidad.

Pasados los 21 y 27 días de la primera dosis, se registró una reducción del66% en la morbilidad, del 80% de atravesar de gravedad el Covid-19 y 84% en la tasa de muertes.

Según lo publicado por Clalit, una semana después de la segunda dosis de la vacuna Pfizer, la tasa de morbilidad por coronavirus se ve reducida en 94%. En los casos graves esa cifra se ve reducida en 92%.

El informe completo fue publicado en el magazine británico The New England Journal of Medicine. El Instituto de Investigación de Clalit desarrolló la investigación con la cooperación de investigadores de la Universidad de Harvard. Se trata del primer trabajo de su tipo publicado en el mundo científico a nivel mundial. En palabras del profesor Ran Balicer, director fundador del Instituto de Investigación de Clalit, el estudio fue revisado por pares por los principales científicos del mundo.

El trabajo se basa en la investigación de datos de 600 mil personas que fueron vacunadas en Israel, frente a similar cantidad que no recibió ninguna de las dos inyecciones.

En términos de grupos de edad, se encontró que la eficacia de la vacuna es similar en diferentes grupos de edad, incluidos los mayores de 70 años.

Entre el subgrupo de vacunados con tres o más enfermedades de fondo, se encontró que la fórmula de Pfizer reduce la morbilidad por coronavirus en un 89% en comparación con el 94% en la población general.