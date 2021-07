La Fundación IWO realizó el “Club de nietas y nietos”, una actividad extracurricular del Seminario Internacional de ídish

Itongadol.- El miércoles pasado, la Fundación IWO realizó el “Club de nietas y nietos”, la primera actividad extracurricular del Seminario Internacional de ídish y cultura abierta al público.

Durante la charla, un grupo de artistas e intelectuales del siglo XXI compartieron sus reflexiones sobre la obra creativa de sus propios abuelos y abuelas, para pensarla más allá de su legado familiar.

El objetivo de los expositores fue encontrar nuevas formas de transmitir estas obras a otros públicos en un mundo cada vez más digital y globalizado.

El encuentro contó con la participación de la editora Gabriela Kogan, la periodista Laura Haimovici, el escritor Javier Sinay, y la coordinadora de desarrollo institucional del IWO, Judith Elkes. Fue conducido por el periodista y escritor Hernán Dobry.

“A partir de abrir la puerta del IWO se me abrieron tantas puertas…porque es un mundo de posibilidades. Cuando entregamos al archivo del IWO las cajas con las cosas de mis abuelos, me maravillé con las cosas que había allí y terminé haciendo libros que ya no tenían que ver con mis abuelos, sino con parte de la historia del ídish y los judíos en Buenos Aires y en Argentina”, destacó Kogan.

Por su parte, Sinay contó que el IWO fue un lugar donde estuvo cuatro años investigando. “Encontré cosas muy valiosas para mi libro ‘Los crímenes de Moisés Ville’ y que después usé para mi segundo libro ‘La caja de letras’. Creo que el IWO es un lugar muy importante”.

Asimismo, Haimovici resaltó que para ella el IWO tiene que ver con el presente y con el futuro: “Tengo un libro publicado, ‘El legado de Aharon’, sobre las herencias que dejó mi abuelo materno en mi familia y más allá. Pero lo del IWO surgió posteriormente, a partir de mi participación en el Seminario Internacional de Ídish”.

Por otra parte, Elkes recordó que para ella el IWO fue un camino paralelo al archivo que ya había en su familia: “En IWO encontré las músicas (de su abuelo Bernardo Feuer) que estaban grabadas y digitalizadas y los cinco libros que él había armado con los poemas en ídish y hebreo, junto a las partituras. Entonces tuve la posibilidad de recurrir al material que había en mi familia y en IWO”.

Para escuchar la charla completa, haga click en el siguiente link: https://www.facebook.com/iwo.org.ar/videos/237595874672160/