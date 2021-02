Fundación IWO: Los estudiantes del Seminario Internacional de Idioma y Cultura Idish compartieron su experiencia

Itongadol.- Durante la última edición del programa de radio Di Naye Idishe Sho, la directora del archivo de la Fundación IWO, Silvia Hansman, entrevistó a cuatro estudiantes del Seminario Internacional Intensivo Online de Idioma y Cultura Idish, para que compartieran cómo decidieron hacer el Seminario y cómo se relaciona con sus vidas personales o profesionales.

La primera en hablar fue Lía Sragovicz, quien destacó: “Yo llegué al Seminario a través una amiga de la Sociedad Genealógica Judía Colombiana, que me pidió que promocionara el evento. Finalmente terminamos siendo seis de Colombia que nos inscribimos al Seminario. Como no podía asistir a las clases por una cuestión horaria, empecé a escuchar las grabaciones posteriormente. Y con sólo escuchar 5 minutos, cambié Netflix por mis clases de idish. Llevo dos semanas sin prender Netflix y escucho las clases una y otra vez”.

“A través de la Sociedad Genealógica, muchas de las peticiones que nos hacen nuestros miembros es ayudarlos a traducir fotos o documentos que tienen. Me inscribí en el Seminario como una manera de ayudar mejor a nuestros socios activos”, agregó.

Por su parte, la estudiante Nora Fistein recordó: “A la Fundación IWO la conozco desde hace muchos años, incluso antes del atentado a la AMIA. Por razones de investigación visité ese maravilloso reservorio de toda la comunidad argentina y del mundo”.

“Yo nací en Basavilbaso y por mi historia personal en las colonias decidí estudiar idish. El idioma apenas lo escuchaba en mi casa, porque por cuestiones de edad, yo era la más chica. Siempre fueron palabras sueltas, pero la música siempre estuvo presente. Este es el segundo año que tengo la oportunidad de cursar el Seminario. Realmente el año pasado, la primera experiencia, fue maravillosa”, expresó emocionada.

Otra de las participantes del Seminario Internacional, Marcia Marcia Ras, también compartió su experiencia: “Yo no tenía ningún contacto previo con el idioma. Mi acercamiento empezó por el archivo del IWO y mi investigación. Yo estoy investigando el destino durante el Holocausto de personas que tenían ciudadanía argentina. Siempre me había quedado en la memoria el relato de una de ellas, que contaba que en París había reconocido a otros judíos argentinos porque hablaban el idish mezclando palabras en español. En mi búsqueda de saber más sobre ellas y poder leer fuentes que estaban en idish, hice ese primer Seminario que fue maravilloso y un camino de ida. Ahora estoy haciendo el segundo Seminario y seguiré mientras sigan aprobando mis inscripciones, tratando de aprender el idish”.

Finalmente, Gabriel Guz compartió su emoción de participar del programa de radio: “Desde mi infancia me hacían escuchan la Di Naye Idishe Sho”.

“El IWO para mi representa el idish y la música fue para mí algo muy importante. Escuchar la música significó volver a tener algún vínculo con el judaísmo, que hacía mucho tiempo lo había dejado en un lugar más bien guardado. El idish me da una pertenencia que no creía posible. El año pasado participé en un Seminario dictado por Susana Skura, destinado a analizar la judeidad relacionada con distintos ámbitos culturales como el cine. Y eso me fue cada vez interesando más. Finalmente apareció este seminario y decidí ir a fondo”, concluyó.

Para escuchar la entrevista completa, hacer click aquí: https://www.facebook.com/watch/live/?v=1265510883843000&ref=watch_permalink