Coronavirus. La Escuela Bialik de Devoto apuesta a que todos lo niveles puedan tener una jornada completa en el ciclo lectivo 2021

Itongadol.- La Escuela Bialik de Devoto de la ciudad de Buenos Aires anunció que ha acondicionado los espacios del edificio para cumplir con el protocolo de distanciamiento social establecido por las autoridades sanitarias en el contexto de la pandemia por el COVID-19 y espera así poder alcanzar el desafío de brindar jornada completa desde los primeros días del ciclo lectivo 2021.

En una entrevista con Itón Gadol, Néstor Bacher, director ejecutivo de la Escuela Bialik-Devoto, remarcó que la intención de la escuela es brindar «la mayor cantidad de clases posibles».

«Nuestros chicos ya están acostumbrados porque venimos con la experiencia de la presencialidad desde octubre del año pasado y vimos que se adaptan rápidamente al ritmo escolar. Es más ellos están esperando ansiosos volver a su querida escuela», afirmó.

A continuación los tramos más importantes de la entrevista:

-IG: Cómo se instrumentará el inicio de clases?

-NB: El protocolo del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires puso un piso de cuatro horas como mínimo pero no puso techo. En este sentido en Bialik acondicionamos los espacios para cumplir con el protocolo de distanciamiento para que cada grupo y cada sala pueda tener jornada completa, pueda venir todo el día a la escuela ya que ese era el desafío que nos planteamos el año pasado. Cuidando los protocolos, porque primero por supuesto está la salud de los chicos y de los morim. Pero cuidando estos protocolos buscando que los chicos puedan venir a la escuela el máximo tiempo posible porque estamos convencidos que es el mejor lugar donde pueden estar junto a sus amigos, a sus compañeros y sus morim, aprendiendo y disfrutando. Eso vamos a hacer desde el primer día de clases. El 17 de febrero empiezan a venir los niños del primer ciclo y el resto de los grupos empiezan a partir del 22. Hay un primer día de aprestamiento y después largamos con la jornada completa. Nuestros chicos ya están acostumbrados porque venimos con la experiencia de la presencialidad desde octubre del año pasado y vimos que se adaptan rápidamente al ritmo escolar. Es más ellos están esperando ansiosos volver a su querida escuela.

-IG: ¿Cuál es el espíritu de los docentes frente a esta situación?

-NB: El espíritu de los docentes es muy alto, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de iniciar proyectos nuevos, de atravesar experiencias nuevas, pero sabiendo que es un año de incertidumbre. Sabemos como empezamos pero no sabemos cómo va a transcurrir. Ojalá sea de la misma manera que empezamos, pero puede ser que no y se dé que se interrumpa la presencialidad en algún momento y vuelva todo a un sistema virtual. Pero lo importante, y lo reflexionamos con los docentes, es que tenemos el ejercicio del año pasado, en el que no tuvimos que repensar profundamente. Tuvimos que repensar el sistema de enseñanza, adaptarnos constantemente a los cambios. Por lo cual estamos preparados para este año que muy probablemente esté atravesado por cambios por incertidumbre y por momentos en los que tengamos que modificar nuestras prácticas, pero venimos con una ejercitación constante. Ya estamos capacitándonos para crear cosas nuevas y profundizar lo que venimos haciendo.

-IG: ¿Qué medidas se tomarán ante la aparición del primer caso de coronavirus?

-NB: Las medidas que se van a tomar como todas las medidas que se tomarán ante la aparición del primera caso de coronavirus están establecidas en el protocolo y tienen que ver con el aislamiento de la burbuja , con el cierre de la escuela para desinfección. Hoy la burbuja es el grado o la sala, pero la premisa del Bialik es cumplir con todas las premisas del protocolo y adaptar la escuela para las exigencias del protocolo. A la vez dar la mayor cantidad de clases posibles. La premisa es primero es la salud y el desafío es el equilibrio entre la salud y la mayor cantidad de clases posibles.

-IG: ¿Cómo es el contacto con los padres?

-NB: Desde hace unos días venimos sacando notas informando a los padres sobre el desarrollo de la situación y los protocolos. El protocolo definitivo lo recibimos el pasado 5 de febrero a partir de ahí pudimos afinar los distintos aspectos de la organización. Por un lado los padres reciben la nota de la escuela y por otro lado cada grado tiene su reunión de padres para que hagan todas las consultas que necesiten. Pensamos que va a ser un año complejo pero de muchos disfrute, de muchos logros y de profundos aprendizajes de nuestros chicos y de nuestros equipos.