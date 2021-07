Ioná: Las enseñanzas del Talmud en nuestra vida cotidiana

Pirkei Avot es un tratado del Talmud que recopila de las enseñanzas de los rabinos del período de la Mishná. Trata sobre principios éticos y morales, casi de manera independiente a la ley religiosa.

Si bien literalmente se traduce como El capítulo de los Padres, Pirkei Avot refiere a Capítulos de los Principios Fundamentales. Así también el título hace alusión al objetivo de aprender de las conductas y actitudes de nuestros padres y maestros, y seguir en su correcto camino.

Los alumnos y alumnas de 4° y 5° grado participaron de un proyecto de trabajo sobre este tratado, que tiene un lugar destacado en el denominado Aron Hasfarim Haiehudí, la literatura judía. Junto a sus morot, los chicos y las chicas recorrieron varios de los capítulos que transmiten enseñanzas en relación al comportamiento para con el prójimo, los padres, la comunidad, y la valoración de uno mismo.

Entre otras, analizaron máximas cómo:

¿Quién es rico? El que está feliz con lo que tiene.

¿Quién es respetado? El que respeta a sus semejantes

No mires el recipiente, sino lo que contiene…

Si yo no soy para mí, ¿quién lo será? ¿Y si no es ahora…cuándo?

Las clases fueron muy enriquecedoras, los estudiantes lograron compartir opiniones, y aceptar la perspectiva de los otros en relación a los temas tratados. Sin embargo, entendemos desde Ioná que lo más enriquecedor del estudio de las fuentes es encontrar el valor que agregan a nuestra vida cotidiana, y el modo en que esas enseñanzas nos constituyen como personas más íntegras, más sensibles, y más felices. Así fue como los estudiantes aportaron muchos ejemplos de su realidad diaria, en los que las máximas de Pirkei Avot se ven reflejadas: Cómo recibir un amigo nuevo en el aula, cómo hacer que las buenas acciones acciones se propaguen entre todos, cómo valorar lo que tenemos en nuestra vida.

Una vez finalizados los trabajos en el aula, nos propusimos compartir con toda la Comunidad las reflexiones de boca de los protagonistas, por lo que convocamos en grupos a los chicos y las chicas de 4° y 5°, a participar del Kabalat Shabat en nuestra Sinagoga, dirigido por el Lic. Uriel Aiskovich, quien logró reflexionar junto a ellos, emocionando a los participantes y acercando una vez más a las casas y a las familias, los contenidos trabajados en la escuela.

Felicitaciones a todos los protagonistas del proyecto Las enseñanzas del Talmud en nuestra vida cotidiana. ¡Confiamos en que sus enseñanzas permanecerán en ellos!

