Nisman: Conocé el diálogo textual entre la periodista Ilana Dayan y el ex agente del Mossad

Agencia AJN.- Durante una entrevista con la periodista israelí Ilana Dayan, el ex espía del Mossad Uzi Shaya afirmó que diez días antes de la muerte del fiscal Alberto Nisman, le había entregado un sobre con documentos que probaban la existencia de sobornos pagados por Irán a la entonces presidenta argentina y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Conocé los diálogos textuales más importantes entre la periodista y el ex agente del Mossad:

Uzi Shaya: Le pasé material que estaba destinado a enriquecerlo en su investigación.

Ilana Dayan: ¿Información sobre la corrupción personal de la presidenta?

U.S: Sí, correcto.

I.D: Esto es decir que es más allá de la posibilidad…

U.S: No, no es la corrupción personal. Es principalmente a todo tipo de cuentas y dinero y cosas de ese tipo.

I.D: Lo que es corrupción.

U.S: Sí.

I.D. El objetivo era en realidad que tenga materiales incriminatorios de la señora Kirchner

U.S: El objetivo, a fin de cuentas, sí.

I.D: Y la suposición era que si ella sabía que Nisman sabía, podía ser que entendiera el mensaje y pagara la deuda (a los fondos buitres).

U.S: Sí.

I.D: Sabés* cómo lo veo desde mi posición. Fundación norteamericana que quiere cobrar una deuda del Gobierno argentino envía un ex agente del Mossad que le dice: “Conozco a este judío, lo puedo cargar con materiales incriminatorios…”

U.S: (Interrumpe) La fundación no sabía que conozco al judío. Nadie habló de Nisman.

I.D: ¿Fuiste por tu propia cuenta?

U.S: Sí.

I.D: Sin que ellos sepan

U.S: Hay una persona que comenzó el trabajo mucho antes de que yo, llegue a él y se puso un objetivo, mucho antes de que yo le entregue el material.

I.D: Y vos simplemente encontraste el punto en común de los intereses

U.S: Y yo encajé ahí.

I.D: ¿Le dijiste que trabajabas para esta fundación?

U. S: Él sabía.

I.D: Pero no se lo dijiste de manera explícita.

U.S: No. El material lo recibí de un colega estadounidense. Es una persona que tiene un interés, solo económico. Es un material que al fin del día Nisman tiene que agarrar, chequear y con un poco de hilo, ir tras él.

El acuerdo era que cuando yo tenga el material, se lo iba a pasar. Él (Nisman) tenía miedo todo el tiempo de que lo estén siguiendo. Él siempre era así.

Última reunión, diez días antes de la muerte de Nisman

I.D: ¿Dónde se encontraron en España? ¿Te acordás?

U.S: No.

I.D: Dale, obvio que te acordás.

U.S: Hay cosas que no cuento y no lo voy a hacer.

(En el sobre) Había muchísimos materiales.

I.D: Que tocan entre otras cosas dinero.

U.S: Entre otras cosas.

I.D: ¿Cómo qué?

U.S: Cristina-Irán, Cristina-cuentas privadas, Cristina-malversación de fondos. Todo lo que lograron encontrarle a la presidenta.

Ahí es cuando Nisman vuelve repentinamente a Buenos Aires.

¿Sabés lo que es una reunión de mensajería?

I.D: Puedo adivinar.

U.S: Entregas material.

Tomamos unos pasos.

I.D: ¿Para que se sienta seguro?

U.S: Que no nos vean juntos. Es el mundo de la inteligencia.

Cuentan que se encuentran en el lobby de un hotel.

I.D: ¿Vos te preocupaste porque él vea dónde colocaste el sobre?

U.S: (Sin hablar da a entender que sí)

I.D: Entonces él vino y lo tomó.

U.S: (Otra vez sin hablar contesta dando a entender que sí).

I.D: Fin del cuento.

*En hebreo no existe el “usted”. Si la periodista tutea al entrevistado, eso no implica alguna cercanía o familiaridad.

