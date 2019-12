Argentina. Fuerte cruce entre el oficialismo y Wolff por gastos en actividad por aniversario del atentado a la AMIA

Agencia AJN.- La controversia entre el oficialismo y el diputado nacional por el frente Juntos por el Cambio Waldo Wolff sumó un nuevo capítulo tras la publicación de un artículo en el que se imputa el legislador macrista de una presunta malversación de fondos públicos.

En un artículo publicado en el sitio web El Cohete a la Luna, que dirige Horacio Verbitsky, firmado por el ex director Ejecutivo de la DAIA Jorge Elbaum se informó que el diputado macrista recibió una cifra superior al millón de pesos en conceptos de gastos por viáticos para participar en junio de este año del acto con motivo del 25 aniversario del atentado a la AMIA.

Desde Uruguay, Wolff respondió a las acusaciones a través de un video subido a las redes sociales en el que asegura que la información es una «opereta» al tiempo que negó haber recibido dicha sumar de dinero y aseguró que el viático avalado con la firma del entonces presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó fue de 253 dólares.

«El diputado Waldo Wolff viajó a Montevideo el 11 de junio pasado, por el lapso de un día, para participar de actividades vinculadas a la conmemoración del atentado a la AMIA. Para financiar su corto periplo, la Cámara de Diputados, presidida entonces por Emilio Monzó, le concedió un viático por $ 1.055.697,75, equivalente a 23.000 dólares, en tiempos que la divisa cotizaba a $ 46. Sin embargo, el monto prefijado para los parlamentarios que se trasladan a Uruguay asciende a 253 dólares por jornada», precisa la nota firmada por Elbaum.

Es su respuesta, Wolff cargó contra el periodista Pablo Duggan, el portal El Cohete a la Luna y «toda esa banda de facinerosos» y quienes acusó de hacer «una opereta diciendo que el doctor Emilio Monzó me pagó un millón de pesos en junio para poder venir (a Uruguay) a representar a la Argentina (porque) fuimos invitados por el aniversario del atentado a la AMIA,los 25 años».

«Yo vine y como establecen los procedimientos de la Cámara después de presentar los papeles me pagaron un día de viático que son 253 dólares», precisó el legislador y ex vicepresidente de la DAIA. «Se comieron una bola curva muchachos, yo no me voy a amilanar. Mi viejo se escapó de la Alemania nazi por tipos como ustedes que nos acusaban de defender intereses extranjeros que representábamos a corporaciones económicas y de robar y vino a nuestro bendito país, pero yo me quedó», completó el diputado nacional.

Por su parte, el informe periodístico indicó que los datos surgen de una resolución firmada por el ex titular de la Cámara Baja, con fecha del 7 de junio de 2019, bajo el expediente número 0532/19 avalado por Mario Alberto Álvarez, subdirector de la Secretaría Legal y Técnica de la Dirección General de Coordinación Administrativa.

«La orden de pago se registra a fojas 72 de la Dirección de Tesorería. Dicha autorización ha sido observada por los propios integrantes de la bancada de Unidos por el Cambio (Ex PRO y Cambiemos) que prefirieron no responder a las requisitorias realizadas en relación a esta anómala retribución», señaló el artículo.

Además, Elbaum también dio cuenta sobre una presunto viaje de Wolff a Israel, donde el legislador argentino «refrendó un documento público de aval a la colonización, cuestionada por el derecho internacional público e incluso por la política exterior argentina» sobre los territorios palestinos.

Esta no es la primera vez que Wolff y Elbaum intercambian posiciones a través de las redes y los medios.