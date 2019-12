Estas son las rondas de financiación tecnológica más grandes de Israel que se dieron en 2019

Itongadol.- Las compañías tecnológicas vinculadas o con sede en Israel recaudaron una inversión acumulada de 468.000 millones de dólares, según datos del tercer trimestre de 2019, casi la misma cantidad recaudada durante 2018, de acuerdo a una información difundida por la firma de investigación IVC Research con sede en Tel Aviv.

Solo en el tercer trimestre de este año, las nuevas empresas israelíes recaudaron 224.000 millones de dólares en 142 acuerdos, más que en cualquier trimestre desde 2013. El trimestre también experimentó una disminución en rondas más pequeñas en las primeras etapas en comparación con los trimestres anteriores, con la mayor parte de la suma, 57%, vinculado a 13 acuerdos de más de 50 millones de dólares cada uno.

Seis acuerdos de inversión fueron mega rondas de más de 100 millones de dólares cada uno. El informe no incluyó dos de las rondas más grandes del año hasta la fecha, la ronda de noviembre de Riskified y la inversión de Vroom de 1000 millones de dólares a principios de este mes.

A continuación se detallan las 10 rondas de financiación tecnológica israelíes más grandes que se registraron en 2019:

-370 millones: la compañía de tecnología inmobiliaria Compass Inc. recaudó la suma en julio, elevando su capital total a 1500 millones. Compass, que opera un portal digital para la compra, venta y alquiler de bienes raíces, se ha ido de compras en los últimos dos años, comprando compañías de bienes raíces en todo Estados Unidos. En julio, empleó a unas 3.000 personas.

-300 millones: SoftBank, conocido por su inclinación por las grandes inversiones, lideró la ronda D de la aseguradora en línea Lemonade Inc. en abril, con lo que la financiación total de Lemonade hasta la fecha asciende a 480 millones de dólares. Lemonade ofrece pólizas de seguro personalizables de propiedad y accidentes a una tarifa plana mensual en los EE.UU. En abril, Lemonade dijo que la inversión financiará su próximo lanzamiento europeo y respaldará una mayor expansión en los EE.UU.

-254 millones: a principios de este mes, el minorista online de autos usados ​​Vroom Inc. aumentó la ronda que llevó su financiamiento total a la fecha a 694 millones de dólares. Vroom, con sede en Nueva York, desarrolla una plataforma online directa al consumidor que ofrece vehículos reacondicionados de bajo millaje a la venta, junto con opciones de financiación y productos de seguros.

-200 millones: la empresa de ciberseguridad Cybereason Inc. levantó la serie E en agosto. Cybereason ha recaudado 400 millones hasta la fecha, 350 millones de Softbank.

-176 millones: la startup fintech Fundbox Inc. aumentó la ronda de financiación de la serie C en septiembre. En ese momento, Fundbox también recaudó 150 millones en financiamiento de deuda. Fundada en 2012, Fundbox suministra una línea de crédito a aproximadamente 200,000 pequeñas y medianas empresas en los EE. UU., Pero la compañía está enfocada en una expansión a Europa y Japón. Hasta la fecha, Fundbox ha recaudado 316 millones en fondos propios.

-170 millones: la startup LiDAR con sede en Israel Innoviz Technologies Ltd. cerró la ronda de financiación de la serie C en junio. Los inversores incluyeron Softbank, Shenzhen Capital Group, China Merchants Group, de propiedad estatal de China, y New Alliance Capital, con sede en Shanghai.

-165 millones: la empresa antifraude Riskified Ltd. levantó la ronda en noviembre según una valoración de más de 1000 millones. La startup de prevención de fraude de pagos en línea con sede en Tel Aviv ofrece productos para minoristas en línea que utilizan algoritmos de aprendizaje automático y análisis de comportamiento del usuario para evitar la toma de cuenta, monitorear pagos y detectar transacciones fraudulentas. La compañía ha recaudado 229 millones hasta la fecha.

-150 millones: la startup de gestión de equipos Monday.com Labs Ltd. elevó la ronda D en julio de acuerdo con una valoración de 1900 millones.

-135 millones: la startup de creación de contenido con sede en Jerusalem Lightricks Ltd. elevó la ronda en julio a una valoración de 1000 millones de dólares. Menos de un año antes, en noviembre de 2018, el desarrollador de aplicaciones con sede en Jerusalem completó una ronda de financiación de 60 millones según una valoración de la empresa de 330 millones. Lightricks ha recaudado 205 millones hasta la fecha.

-120 millones: la compañía de seguridad cibernética SentinelOne, constituida como Sentinel Labs Inc., levantó la ronda en junio. Si bien la compañía no reveló su valoración para la ronda, el cofundador y CEO Tomer Weingarten le dijo a Calcalist en una entrevista que se acercaba a los mil millones de dólares.