Una startup israelí creó “huevos” hechos a base de plantas

Agencia AJN.- La startup israelí Zero Egg creó “huevos” de origen vegetal.

Fundada en 2018, la compañía cree que el huevo de origen vegetal debe ser una opción diaria y accesible para todos. Zero Egg ofrece el sabor y la textura de un huevo común, pero tiene mejores atributos para la salud y el planeta.

El producto de Zero Egg está hecho de proteínas vegetales que incluyen soja, papas y garbanzos. Tiene alto contenido de proteínas, pero no tiene colesterol y tiene bajo contenido de grasa y calorías.

Asimismo, su fabricación utiliza radicalmente menos tierra, agua y energía, y produce significativamente menos emisiones de gases de efecto invernadero que los huevos de gallina.

Además de Israel, el producto ya se comercializa en Estados Unidos y Europa.

“Nuestros clientes buscan soluciones de huevo a base de plantas que sean fáciles de usar, altamente nutritivas y deliciosas. Hemos estado comprometidos con ellos desde el primer día, escuchando las dificultades que enfrentan, como interrupciones en la cadena de suministro y costos inflados. Creamos Zero Egg para que sea más fácil que nunca servir deliciosos y nutritivos platos de huevo a base de plantas y satisfacer sus necesidades, así como las necesidades de sus clientes. De hecho, uno de nuestros clientes, The Grey Dog, con 5 ubicaciones en toda la ciudad de Nueva York, ha tenido un éxito increíble desde que agregó Zero Egg a su menú”, destacó Liron Nimrodi, CEO y cofundador de Zero Egg.

Fuente: Israel en Español