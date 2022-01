¿Peces fuera del agua? Investigadores israelíes enseñaron a peces de colores a conducir un vehículo operado por ellos

Itongadol.- Puede parecer un cuento de hadas -o de peces, más bien-, pero investigadores israelíes consiguieron enseñar a un pez de colores a conducir un vehículo. Científicos de la Universidad Ben-Gurión del Néguev (BGU), en Beersheba, afirman haber entrenado a un pez de colores para que maneje un «vehículo operado por peces» (FOV). Más concretamente, enseñaron al pez dorado a dirigir este vehículo en la dirección en la que quiere nadar.

Los investigadores querían comprobar si un animal tiene capacidades innatas de navegación o si se limita a sus entornos domésticos, según un comunicado de la BGU. Diseñaron un conjunto de ruedas bajo una pecera con un sistema de cámaras para grabar y trasladar a las ruedas los movimientos de los peces en diferentes direcciones.

Se enseñó a seis peces de colores a navegar por el vehículo, obteniendo una recompensa cuando cada uno de ellos encontraba su camino en una pequeña habitación. Según el estudio, la recompensa era una pequeña bolita de comida, idéntica a la de los peces.

El estudio fue realizado por Shachar Givon, estudiante de doctorado en el Departamento de Ciencias de la Vida de la Facultad de Ciencias Naturales; Matan Samina, estudiante de maestría en el Departamento de Ingeniería Biomédica de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería; el profesor Ohad Ben Shahar del Departamento de Ciencias de la Computación y director de la Escuela de Ciencias del Cerebro y Cognición; y el profesor Ronen Segev de los Departamentos de Ciencias de la Vida e Ingeniería Biomédica.

El estudio se publicó en la revista científica Behavioural Brain Research.

Según el estudio, los resultados mostraron que los peces «fueron capaces de manejar el vehículo, explorar el nuevo entorno y alcanzar el objetivo, independientemente del punto de partida, todo ello evitando los callejones sin salida y corrigiendo las imprecisiones de localización», dijo Givon.

Los investigadores entrenaron a un pez para que dirigiera un FOV, formado por un chasis que albergaba una plataforma con un depósito de agua encima. Debajo de la plataforma, se montaron cuatro motores conectados a cuatro ruedas omnidireccionales en los cuatro lados. Sobre esa plataforma se colocó un depósito de agua de plexiglás para que llegara a 15 cm. El nivel del agua era relativamente bajo para reducir las ondas superficiales mientras el FOV se movía.

Comprobaron si el pez navegaba realmente, colocando un objetivo visible en la pared opuesta al tanque. Tras unos días de entrenamiento, el pez debía navegar hasta el objetivo. El sistema informático seguía el movimiento del pez hacia las paredes de la pecera, que movía el vehículo en esa dirección.

