Israel. Un niño nacido con una deformidad craneal recuperó la esperanza de vida gracias al tratamiento con casco

Itongadol.- Con sólo 9 meses, Peleg Rothschild ya es miembro de «Héroes con Casco», un proyecto creado en el Centro Médico Infantil Schneider de Petah Tikva para padres de bebés nacidos con malformaciones craneales.

Los padres de bebés que ya pasaron por el proceso se reúnen con padres aprensivos ante lo que les espera, lo que crea un diálogo útil e informativo, además de amistades duraderas.

Después de casi cinco meses, Peleg se quitó ceremoniosamente el casco y lo colocó cerca de la cama con la ayuda de su madre Gal, de 29 años, y su padre Assaf, de 30.

«Purim está a la vuelta de la esquina, así que sin el casco tendremos que idear un nuevo disfraz. Aun así, vale mucho la pena», expresó Gal.

El jefe de neurocirugía pediátrica del Centro Médico Infantil Schneider, el Dr. Amir Kershenovich, explicó que entre el 10% y el 20% de los bebés nacen con algún grado de deformidad craneal. A veces lo diagnostica un pediatra, otras veces los propios padres.

El trastorno, conocido como plagiocefalia posicional, se produce cuando determinadas zonas de la cabeza de un bebé desarrollan una forma y un aspecto anormalmente aplanados. La plagiocefalia occipital provoca el aplanamiento de un lado de la parte posterior de la cabeza y suele ser el resultado de que el bebé esté constantemente tumbado boca arriba.

Peleg, un niño dulce y sonriente, se sometió recientemente al tratamiento correctivo con el casco, en cuya parte posterior dice «Rey de la selva», con muchos animales pintados. «Realmente es un rey», dicen orgullosos sus padres, mientras presentan fotos suyas en las que parece un pequeño astronauta.

«Peleg nació el 31 de mayo de 2022, a las once de la mañana, en el Centro Médico Infantil Schneider», cuenta su madre, Gal.

«Notamos que algo en su respiración no estaba bien, y le dije a Assaf que algo en su cráneo no se veía bien, pero él pensó que me lo estaba imaginando, así que lo dejé pasar hasta que nos derivaron a un neurocirujano», agregó.

Así, al pequeño Peleg le diagnosticaron craneosinostosis, un defecto congénito en el que los huesos del cráneo del bebé se unen demasiado pronto. Esto ocurre antes de que el cerebro del bebé esté completamente formado. A medida que el cerebro del bebé crece, el cráneo puede deformarse más.

Como ya había sufrido un aborto, el hecho de que el feto no respirara ni se moviera justo un mes antes de nacer puso nerviosa a Gal. «Nos decidimos por la cesárea lo antes posible. No estaba dispuesta a perder un segundo hijo», afirmó.

En la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, Gal pensó que algo no encajaba en el cráneo del bebé, a lo que Assaf respondió: «Está perfecto, sólo buscas problemas».

«El médico dijo que las deformidades temporales se producen cuando el bebé atraviesa el canal del parto y se endereza solo. Pero entonces me acordé: fue una cesárea. Nunca atravesó el canal del parto», añadió.

Otro médico también notó algo y consultó a sus colegas. Fue entonces cuando entró en escena el Dr. Kershenovich y «nos dijo que teníamos dos opciones. Una es invasiva e implica romper algunos huesos para realinearlos, y la segunda opción era no invasiva, utilizando un casco. Lo pensamos y optamos por el casco», señaló la madre de Peleg.

«Los bebés son resistentes. Aunque el casco le molestaba al principio, Peleg acabó acostumbrándose a él y lo convertimos en un accesorio para que le encantara estar con él», detalló Gal.

A medida que avanzaba el tratamiento, Gal creó una cuenta de Instagram en la que documentaba el tratamiento. Dejó su trabajo como directora de marca en una empresa de moda y dio un giro a su carrera, acompañando a padres que pasaban por lo mismo, junto con estudiar masaje infantil y crear círculos de escucha para padres.

Con respecto a su cambio a nivel laboral, Gal mencionó que una terapeuta le había dicho que debía trabajar con bebés, »pensé que estaba loca, pero cuando nació Peleg, me di cuenta de que estaba destinada a ello. La pasión me quemaba por dentro. Es mi vocación. Es para lo que estoy en esta Tierra».

«Al principio estaba muerta de miedo. No tenía ni idea de cómo manejar el casco y cómo limpiarlo. Tenía un folleto del hospital que no era suficiente. Entonces me recomendaron el grupo de Facebook ‘Héroes con casco’, y por fin sentí que había encontrado un lugar donde podía hablar con la gente de lo que me estaba pasando. Ahora me siento bien ayudando a padres ansiosos y mostrándoles que no es el fin del mundo», subrayó Gal, que desde entonces comparte el proceso del pequeño Peleg en Instagram.

«Los padres temen que esta enfermedad cause problemas de desarrollo a sus hijos, y yo les digo que alcanzarán todos sus hitos, pero cada uno progresa a su propio ritmo. En las charlas que dirijo, veo a los padres llorando al entrar y llenos de sonrisas y esperanza al salir. Se dan cuenta de que tienen un hijo único, y merece la pena reconocerlo como tal. Juntos nos hacemos más fuertes», concluyó Gal.

A Gal le apasiona concientizar tanto sobre la plagiocefalia como sobre la craneosinostosis para que los padres de bebés con estas afecciones sepan que son conocidas y tienen arreglo.

Fuente: Ynet News.