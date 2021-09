Israel presentó un nuevo vehículo terrestre no tripulado

Itongadol/AJN.- El REX MK II, un vehículo terrestre no tripulado adaptado a una variedad de misiones con maniobrabilidad avanzada, que puede mantener a las tropas fuera de peligro, fue presentado por la Industria Aeroespaciales de Israel (IAI) en la exposición DSEI 2021.

DSEI es una exposición comercial bienal de elementos y vehículos de defensa y seguridad que sirve como foro entre gobiernos, fuerzas armadas nacionales, industria y académicos, que se celebra en Londres.

El REX MK II es autónomo, con capacidades de comando y control, y también puede ser operado por una sola persona a través de comunicación inalámbrica. Al ser un sistema multipropósito, puede ser utilizado para apoyar a las tropas de combate en una múltiple variedad de misiones, incluida la recopilación de información de inteligencia y el apoyo logístico: transportar suministros de municiones, equipo médico crítico, agua y alimentos, así como evacuar al personal herido en camillas, ayudar a ejecutar ataques remotos contra amenazas.

El REX MKII es la última plataforma no tripulada desarrollada por IAI, con tracción en las cuatro ruedas es capaz de transportar una carga de 1,3 toneladas. Tiene sensores electroópticos, radar y dos ametralladoras que se pueden operar en forma remota.

Otras plataformas fabricadas por IAI son Jaguar, equipado con docenas de sensores, un sistema de conducción automatizado y capacidades de fuego avanzadas; RobArc que descubre y destruye dispositivos explosivos subterráneos y a nivel del suelo; Robattle, que es una plataforma terrestre operativa robótica con alta maniobrabilidad; y RobDozer, una topadora no tripulada que lleva a cabo una compleja ingeniería militar en zonas peligrosas.

“La necesidad de apoyar a las fuerzas terrestres en el campo para llevar a cabo varias misiones mientras se minimizan las amenazas a las vidas de los soldados es el corazón de nuestros valores aquí en IAI”, dijo Zvika Yarom, Gerente General de la División Terrestre de la empresa. Agregando que “este sistema se basa en aprovechar nuestras décadas de experiencia con vehículos aéreos no tripulados, para implementar en el mundo de los vehículos terrestres. Las plataformas terrestres no tripuladas del IAI están en uso operando a lo largo de las fronteras de Israel y en diferentes unidades de combate, así como en otros lugares del mundo. Estamos experimentando un aumento en la demanda de los clientes de plataformas terrestres no tripuladas”.