Israel desarrolló drones que utilizan bombas de caída silenciosa y que pueden transportar una tonelada

Agencia AJN.- Los drones armados israelíes usan bombas de gravedad que no producen ruido ni humo cuando caen, lo que dificulta que los enemigos las anticipen o las evadan, y el modelo más grande de la aeronave puede transportar hasta una tonelada de municiones.

Después de más de dos décadas de secreto, Israel hizo público en julio sus drones armados pioneros desarrollados como parte de una serie de opciones de vigilancia y ataque desde que fue sorprendido por las incursiones durante la guerra de 1973.

En noviembre, un general israelí detalló los dos cuerpos -la fuerza aérea y la artillería- que operan los drones, tanto contra los enemigos palestinos cercanos como contra posibles objetivos tan lejanos como Irán o Sudán.

Los drones son piloteados a distancia, transmiten videos o lanzan bombas antes de regresar a la base. Son distintos de los drones kamikaze que, según Irán, se utilizaron en un ataque a una planta de defensa en Isfahan, un incidente sobre el que Israel se negó a realizar comentarios.

En diálogo con Reuters, un oficial militar israelí dijo que la flota de aviones no tripulados armados incluye el Heron TP, del tamaño de un avión de pasajeros, fabricado por la estatal Israel Aerospace Industries Ltd, y el Hermes más pequeño de Elbit Systems Ltd.

El primero, “es el dron más pesado que tienen las Fuerzas de Defensa de Israel, que puede transportar municiones, con una carga útil efectiva de alrededor de una tonelada”.

Pero, en una aparente alusión a la necesidad de equilibrar las cargas útiles transportadas bajo las alas de los drones, el oficial agregó: “Esto no significa necesariamente que puedan transportar una bomba de una tonelada. Depende mucho de la ubicación de las municiones”.

Los fabricantes israelíes no publican las capacidades armadas de los drones, bajo lo que fuentes de la industria han descrito como una política de secreto del Ministerio de Defensa.

Fuente: Reuters