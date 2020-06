Coronavirus. Laboratorio israelí investiga si el virus que está mutando se vuelve menos agresivo

Itongadol/Agencia AJN.- Investigadores israelíes han comenzado a realizar análisis del genoma para comprobar si el coronavirus está cambiando para ser menos agresivo. La viróloga Adi Stern dijo al Times de Israel que el Ministerio de Salud le ha encomendado la tarea de realizar un análisis de docenas de muestras de pacientes con coronavirus recientes y compararlas con muestras antiguas.

“La hipótesis es que el virus se ha atenuado, lo que significa que se ha vuelto menos virulento, y puede haber una señal genética que lo demuestre”, dijo, añadiendo que estaba secuenciando el genoma del virus en infecciones recientes y contrastándolo con muestras de marzo.

Stern, que dirige un laboratorio de virus de la Universidad de Tel Aviv, dijo que si esto resulta ser correcto, podría explicar por qué una proporción menor de pacientes con COVID-19 hoy en día terminan siendo hospitalizados en condiciones graves. Tendría un gran impacto en la forma en que los gobiernos y los médicos planifican el resto de la pandemia, comentó, añadiendo que el análisis llevará varias semanas más.

Mientras Israel avanza en la investigación, un médico italiano ha estado apareciendo en los titulares con afirmaciones de que el virus se está volviendo más suave. “Era como un tigre agresivo en marzo y abril, pero ahora es como un gato salvaje”, dijo el profesor Matteo Bassetti al Sunday Telegraph.

Bassetti, el jefe de enfermedades infecciosas del Hospital General de San Martino en Génova, dijo: “Incluso los pacientes ancianos, de 80 o 90 años, están ahora sentados en la cama y respiran sin ayuda. Los mismos pacientes habrían muerto en dos o tres días durante la primera etapa”.

En los hospitales israelíes, hay algunas sugerencias similares. “La enfermedad está perdiendo su virulencia por mutación”, dijo el principal especialista en enfermedades infecciosas David Greenberg al Times de Israel.

Un alto médico de la Organización Mundial de la Salud, sin embargo, se ha pronunciado en contra de tales afirmaciones. “Debemos tener cuidado: este sigue siendo un virus asesino”, dijo el director de emergencias de la OMS, Michael Ryan, en una conferencia de prensa virtual el 1 de junio, tras las anteriores afirmaciones de que el virus se estaba debilitando. “Tenemos que ser excepcionalmente cuidadosos para no crear la sensación de que, de repente, el virus, por su propia voluntad, ha decidido ser menos patógeno. Ese no es el caso en absoluto”, sostuvo.

Pero Greenberg, jefe de pediatría y de la unidad de enfermedades infecciosas pediátricas del Centro Médico de la Universidad de Soroka en Beersheba, no está de acuerdo, y piensa que hay una lógica sólida por la que un virus puede reducir su agresividad. “Parece adaptarse al ser humano, y no quiere matar a los huéspedes, sino vivir en ellos y florecer. Podemos verlo en todo el mundo, no sólo en Israel”, explicó.

Greenberg cree que esto ayuda a explicar por qué la proporción de ancianos entre los recién infectados en Israel es baja en comparación con la de antes – mientras que él esperaría que fuera más alta ya que, después del cierre, los ancianos tienen más contacto con los niños. En su opinión, este “ablandamiento” del virus significa que los ancianos son más propensos a tener el virus, pero siguen sin saberlo.

“Muchos ancianos se mezclan con los niños, pero el virus muta. Podría haber muchos padres y abuelos que no saben que lo tienen”, dijo.

Stern, que está probando la teoría, es más conservadora. Sugirió que la hipótesis de que el virus se está debilitando es una posibilidad remota, diciendo que una serie de otros factores, incluyendo un mayor conocimiento médico, podría estar mejorando los resultados.

Sin embargo, expresó que “si esto es cierto, entonces es importante darse cuenta, porque afectaría a la formulación de políticas”.

“Muchos de los modelos que están tratando de predecir la propagación del virus, como por ejemplo cuántas personas con la enfermedad necesitarán hospitalización y ventilación, se basan en lo que hemos visto hasta ahora”. Si el virus se está volviendo menos virulento, es importante entender esto”.