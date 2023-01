Agricultura 4.0: una startup israelí estableció una granja urbana inteligente para cultivar superalimentos

Itongadol/Agencia AJN.- Una startup de tecnología agrícola israelí que se embarcó en la misión de hacer superalimentos altamente nutritivos accesibles para las masas reveló el jueves lo que llamó la primera granja de reproducción urbana para cultivar y producir lenteja de agua fresca, asequible y lista para comer.

GreenOnyx desarrolló una plataforma de tecnología en la nube y completamente autónoma basada en Inteligencia Artificial, que utiliza métodos agrícolas avanzados para bioimitar las condiciones del hábitat natural para cultivos altamente nutritivos.

Mediante el uso de tecnología patentada, la startup cultiva lentejas verdes a base de agua durante todo el año con total esterilidad sin intervención humana, sin necesidad de tierras agrícolas e independientemente de las condiciones climáticas.

La iniciativa está respaldada por una serie de inversores, incluido el multimillonario y emprendedor Marius Nacht, el Grupo Granot y Ruti Broudo, cofundadora del grupo de restauración y hostelería R2M. Aharon Fogel, ex presidente de Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. se desempeña como presidente de GreenOnyx.

La cofundadora y directora ejecutiva de la startup, la Dra. Tsipi Shoham, una veterana de la investigación del cáncer hace una década, se embarcó en un viaje para encontrar el vegetal más saludable con la creencia de que la adopción de una dieta diaria sana y equilibrada es esencial para fortalecer el sistema inmunológico y reducir el riesgo de contraer enfermedades.

En las áreas silvestres de Tailandia, Shoham descubrió la wolffia arrhiza, una diminuta verdura acuática, también conocida como lenteja de agua, que tiene un alto valor nutricional. La planta de lentejas a base de agua, que parece cuscús verde o caviar, flota en estanques y crece en condiciones ambientales complejas.

“Mi experiencia profesional en la investigación del cáncer me llevó a reconocer la importancia de las verduras frescas y saludables para promover la fortaleza celular, prevenir enfermedades y promover la longevidad”, dijo Shoham. “Al reconocer el tremendo impacto potencial en la salud de los fitonutrientes de las verduras, así como los importantes desafíos, cambié mi misión de la investigación oncológica a crear un gran avance en la entrega y el consumo de verduras frescas”.

La granja urbana modular cerrada con sede en Tel Aviv, que se parece más a un centro de datos con gabinetes de computadora, puede producir 40 toneladas al año de los diminutos granos verdes que la empresa emergente ha llamado Wanna Greens. El superalimento verde tiene un sabor suave y se puede mezclar con cualquier plato o bebida. Son más ricas en vitaminas, minerales, antioxidantes y otros fitonutrientes cruciales que las verduras de hoja verde que se encuentran actualmente en el mercado, ya que no están expuestas a la agricultura industrializada ni a la contaminación.