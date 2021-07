TRAS EL ESCÁNDALO, TINELLI DA A CONOCER UNA CARTA DE BENDICIÓN POR PARTE DE UN RABINO

Itongadol.- No salgo de mi asombro al leer la carta del rabino Sacca dirigida al conductor Marcelo Tinelli.

En su carta, fechada el 25 de julio, le escribe a Marcelo Tinelli, luego que el conocido conductor pusiera en escena, como parte de un show de variedades, a Ana Frank, la Niña judía mundialmente conocida por el Diario de Ana Frank y que a los 15 años fue enviada al campo de concentración de Auschwitz.»

La carta contaba con el siguiente comunicado: “Doy fé del espíritu de respeto de Marcelo Tinelli por el pueblo judío y la religión judía” asegura Sacca en su carta.

“Más allá del acierto o error de algunas imágenes, nuestra comunidad le tiene un gran afecto y nunca nadie sospecharía de usted de banalizar la Shoa” exculpando de esta manera a Tinelli del bochornoso espectáculo.

Soy un hombre de fe, diariamente me pongo tefilim, respeto a mis maestros, pero en el tema de Shoa no vale todo.

Conozco y respeto profúndame al Rabino, pero como judío es inadmisible una carta de este tenor dirigida a una persona que públicamente y ante miles de televidentes ridiculizo vulgarmente la imagen de Ana Frank.

Rabino, esto no es un tema divino, esto es un tema terrenal y en este mundo después del Holocausto no hay grises y no hay lugar para justificar nada q ponga en juego la memoria de 6 millones de judíos asesinados.

Daniel Berliner