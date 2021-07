POLÉMICA/TINELLI: CARLOS TAPIERO DIJO QUE SE «TRIVIALIZÓ» LA IMAGEN DE ANA FRANK

Itongadol.- El rabino Carlos Tapiero, vicedirector general de la Unión Mundial Macabi, afirmó que la utilización de la imagen de Ana Frank en un popular programa de la televisión argentina terminó «trivializando una figura casi sagrada» del Holocausto, en el que fueron asesinados brutalmente 6 millones de judíos.

En declaraciones a la Agencia de Noticias AJN, Tapiero expresó que «la utilización y la mezcla de imágenes, entre gente que ha tenido vidas normales -con las dificultades de cada caso -, y una mártir de la Shoá asesinada únicamente por su condición de ser judía es mucho más que un lamentable desacierto… es algo medio violento».

La polémica se inició a partir de la inclusión de la foto de Ana Frank en el programa «Showmatch», que se emite por El Trece, de la ciudad de Buenos Aires, conducido por el afamado conductor Marcelo Tinelli. Ana Frank fue una adolescente judía que estuvo oculta en Ámsterdam en un altillo con su familia hasta que fue capturada por los nazis y deportada al campo de concentración de Auschwitz donde fue asesinada con sólo 15 años.

«Se trató de un episodio erróneamente entendido por parte de una producción televisiva que quizás partió de buenas intenciones… pero que terminó con ello trivializando a una figura casi sagrada cómo lo es Ana Frank. El Diario de Ana, que fue recuperado por su padre Otto, sobreviviente de la Shoá, es el más famoso material de estudio y la difusión de la Shoá, que permitió al mundo la comprensión del Holocausto como el evento brutal más grande de la historia y sin precedentes en su totalidad», aseveró el religioso .

La foto de Ana Frank apareció en la pantalla en el mismo momento en que durante la performance de una de las participantes de un show artístico se escuchaba a la voz de la cantante Paulina Rubio cantando: «Yo no soy esa mujer que no sale de casa».

Al respecto, Tapiero reflexionó que “la única manera en la que el hombre sencillo, cada uno de nosotros, puede dimensionar una tragedia que comprende a 6 millones de seres humanos – entre ellos 1,5 millones de niños, es intentando comprender el dolor que individuos sufrieron desde sus historias personales. Esta visión educativa permitió qué judíos y no judíos en todo el mundo pudieran ponerse en los zapatos de aquel o aquella mártir de la Shoá… y con ello intentar entender por lo menos lo que le pasó a esa persona … No hay un paradigma más conocido de la tragedia de la Shoá que la historia de Ana Frank», dijo. Y prosiguió: “No porque no hayan habido historias más brutales o más dramáticas, sino porque el testimonio de vida de esta joven creativa escritora muestra la potencialidad de los millones asesinados… Creo que, de haber sobrevivido Ana a la Shoá, hubiera sido una de la grandes escritoras del siglo XX», expresó.

Para el rabino, El Diario de Ana Frank permite que la gente pueda introducirse «en el almita de esta adolescente y entender la tragedia de su asesinato… y, a partir de ella, de otro medio millón y medio de jóvenes y niños que murieron con ella como parte de los seis millones de judíos masacrados en la Shoá».

Lo cierto es que la difusión de la imagen de Ana Frank en un programa de entretenimientos de la televisión argentina provocó una fuerte reacción dentro de la comunidad judía. «Es normal – diría que es necesario- que desde la comunidad judía argentina se haya denunciado el agravio que supone una utilización de una foto de Ana Frank tan descontextualizada. Insisto, quizás quién utilizó la imagen quiso hablar del dolor de todos los pueblos… y como tal vez leyó en su adolescencia ‘El diario de Ana Frank’, lo recordó y creyó que era adecuada esa inclusión. Se trata, no obstante, de un profundo error – parte de la tragedia de las distintas expresiones de la trivialización del Holocausto», manifestó el director de Macabi Mundial.

En este contexto, Tapiero recriminó a los sectores de izquierda militante que también suelen apelar a la estigmatización de que aquellos que discrepan con ellos, catalogándolos consecuentemente como ”nazis”. «Desde las izquierdas extremas, cualquier expresión que no sea de identificación con una afirmación de izquierda militante, genera respuestas casi automáticas del estilo ‘sos un nazi’. Esto es una brutal trivialización del Holocausto porque equipara la discrepancia ideológica – que puede discutirse pizza de por medio – con la más brutal expresión de odio, racismo, apología de la violencia, la destrucción y asesinato que condujo al mayor crimen perpetrado en la humanidad… una verdadera barbaridad».

«Lo que hay que hacer en forma permanente – y lo tenemos entre nuestros ideales del educador macabeo – es promover la memoria del Holocausto, porque en el momento en que se olvida la trivialización se hace ‘natural’…porque si el nazismo se desnaturaliza y es comprendido únicamente como la intolerancia en su grado máximo, cada vez que alguien quiera denunciar a alguien como ‘intolerante extremo’, simplemente lo llamará nazi», apuntó.

Tapiero remarcó que «la gente tiene que comprender y estudiar qué fue y a dónde llegó el nazismo para decir: ‘No, esto no te hace un nazi, esto te hace un intolerante, esto te hace quizás hasta casi un racista, pero no un nazi». «El nazismo es una clase única de racismo que conduce al asesinato de gente… es repugnante, deplorable, espantoso…», sostuvo.

En otro orden, consultado acerca de la actual pandemia y sus efectos en nuestras vidas, el Vicedirector de Macabi Mundial estimó que en algún momento el mundo retomará su normalidad, tras superar la tragedia generada por el virus mortal.

«Creo eso, creo con fé completa que así será; que van a quedar espacios de virtualidad que son muy útiles para reuniones laborales especialmente internacionales… pero que nada puede reemplazar la presencialidad… a esto de encontrarse, de mirarse a los ojos, de elaborar creativamente programas para el presente y futuro del pueblo judío y del mundo todo. Creo que esto es elemental y que así va a ser», subrayó Tapiero.