En la Argentina se conmemoró el 31 aniversario del atentado a la Embajada de Israel

Itongadol.- En la emblemática esquina de Arroyo y Suipacha, en la Ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo esta tarde el acto central por el 31 aniversario del atentado a la Embajada de Israel en Argentina. A la conmemoración asistieron funcionarios del Gobierno nacional y municipal. Fue presidida por el embajador Sela y autoridades de la Cancillería israelí.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos argentino, Martín Soria, uno de los oradores principales del acto, expresó: ‘‘Hoy venimos a acompañarlos a ustedes, que son un ejemplo de perseverancia y de haber mantenido viva la presencia de sus familiares que jamás olvidaremos. Hoy venimos con el recuerdo de que el año pasado, en este mismo lugar, conversamos sobre la hermandad de nuestros pueblos y de este camino en común que nos llevó a ambos pueblos a incorporar a la memoria como un elemento central de nuestras sociedades’’.

‘‘La memoria debe ir siempre acompañada de la verdad y la justicia. Los pueblos sin memoria están condenados a repetir su pasado de la misma manera que en un pueblo y en una sociedad sin justicia los crímenes pueden volver a repetirse, algo que sucedió en la Argentina. Debemos partir de la base necesaria que es la responsabilidad del Estado nacional argentino: responsable por no haber podido prevenir este atentado, responsable por no haber investigado correctamente y responsable de no haber juzgado y castigado a los culpables. Es esa responsabilidad la que permitió que nuestros pueblos vuelvan a ser víctimas de un nuevo atentado, esta vez contra la sede de la AMIA, apenas dos años después de este atentado criminal contra la Embajada de Israel en Argentina’’, agregó Soria.

A la hora de hablar de los culpables, el ministro de Justicia fue claro: ‘‘Todos lo sabemos, la responsabilidad de Hezbollah y la falta de cooperación de la República Islámica de Irán para encontrar a los culpables son dos hechos que merecen el mayor de los repudios de parte de nuestro país. Ambos atentados tuvieron sin lugar a dudas la misma motivación, el odio al pueblo de Israel y la implantación del terror, así lo dictaminó la Corte Suprema en el año 1999, hace más de dos décadas atrás, en casi en el único avance que lamentablemente tuvo la investigación a lo largo de todo este tiempo’’.

‘‘La República Argentina condena al terrorismo en todas sus formas, los actos terroristas amenazan la paz y la consolidación de la democracia. Por eso hacemos y seguiremos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Sabemos que no es suficiente, pero es necesario que todos y cada uno de los que tenemos esa responsabilidad hagamos nuestros máximos esfuerzos por esta causa. Lamentablemente seguimos sintiendo que en algunos poderes esto no es así. La Torá ordena ‘justicia, justicia perseguirás’, esa búsqueda de justicia presente en cualquier orden moral, religioso o jurídico, debe ser nuestra propia guía, nuestra propia luz que nos permita atravesar la oscuridad que siempre genera la impunidad’’, concluyó Soria.

El embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, el otro orador principal del evento, señaló que ‘‘‘no hay razón que pueda justificar un ataque contra civiles. El ataque siempre fue y será un crimen no importa cuál sea su meta o razón’, esta frase es una traducción literal de un discurso pronunciado en 1989 en la ONU por David Ben Rafael, diplomático israelí que fue asesinado en esta esquina hace 31 años’’.

‘‘Hace 31 años un Ford F100 pasó por dónde ustedes están parados, llevándose consigo vidas de personas inocentes. Un acto es terrorista cuando los daños a los civiles y a la población común se vuelve el objetivo’’, recordó el embajador israelí.

Sela aseguró que como representante del Estado de Israel no puede »dejar de subrayar la importancia de mantener abiertos los canales nacionales e internacionales que permitan prevenir, identificar y condenar a los países que apoyan y financian a agrupaciones terroristas como Hezbollah».

Finalmente, el embajador israelí concluyó: ‘‘Pasaron 31 años. No puedo ni siquiera pensar ni imaginar lo difícil que resultan estos días, meses, años y décadas de ausencia y silencios para los seres cercanos de aquellos que fueron asesinados aquí. Los sobrevivientes perdieron una parte de sus vidas entre los escombros de lo que fue esta embajada. A ellos mi respeto. Nos debemos a todos, pero especialmente a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas’’.

El acto se realizó para homenajear a las 29 víctimas fatales y los más de 200 heridos en el ataque de Hezbollah, en el mismo lugar en el que explotó la sede diplomática en 1992.

A pesar del tiempo transcurrido, la causa judicial no tiene condenados ni detenidos.

El evento comenzó a las 14:45 horas con el tradicional sonido de las sirenas. Luego se escucharon los himnos de Argentina e Israel y se cantó Kanfei Ruaj, “Alas del espíritu” del gran Rabino Cook, interpretada por la cantante Tali Lubieniecki acompañada por el pianista Dany Cukierman, y la flautista Inbal Sela.

A continuación se entregaron diferentes ofrendas florales:

En nombre del Estado de Israel, el embajador Sela junto al general adjunto de la Cancillería israelí, Jonathan Peled, acompañados por un familiar de una de las víctimas.

En nombre del Estado argentino, el ministro de Justicia Soria y el ministro de Educación Perczyk, junto a un familiar de una de las víctimas.

En nombre de la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Gobierno Macri junto al ministro de Relaciones Exteriores Straface, acompañados de un familiar de una de las víctimas.

En nombre de las Fuerzas de Defensa y Seguridad de Israel y Argentina, el agregado militar Coronel Avinoam Frenkel y el comisario general Jefe de Policía Federal Carlos Hernández, junto a un sobreviviente del atentado.

En nombre de las Organizaciones Israelíes en Argentina, el vicedirector de la Agencia Judía Mundial, Yehuda Setton y el presidente del Keren Kayemet LeIsrael, Daniel Lew, junto a un familiar de una de las víctimas.

En nombre de los familiares, Maximiliano Lanzeri, hijo de una de las víctimas fatales del atentado.

En nombre de la comunidad judía, el presidente de la AMIA, Amos Linetzky y el vicepresidente de la DAIA, Marcos Cohen, junto a uno de los sobrevivientes.

En nombre de todos los sobrevivientes, Alberto Kupers, junto a un familiar de una de las víctimas.

Tras las ofrendas, el Rabino Sacca hizo un kaddish en honor a los fallecidos.

Luego, el Obispo Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, dijo una oración en la que afirmó que ‘‘el diálogo es el único idioma entre los pueblos’’.

»Esperamos que este sacrificio no haya sido inútil. Es un buen momento para recordar al sacerdote que murió en el atentado y trabajaba aquí enfrente’’, agregó Ojea.

Estuvieron presentes también, entre otros, el director general para América Latina y el Caribe de la Cancillería israelí, Jonathan Peled; el ministro de Educación, Jaime Perczyk; el ministro de Defensa, Jorge Taiana; la ministra de Trabajo, Kelly Olmos; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; el secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Tettamanti; la senadora Carolina Losada; los diputados nacionales Facundo Manes y Juan Manuel López; el exsenador Federico Pinedo; el ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri; el secretario de Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Straface; miembros del Congreso de la Nación Argentina; funcionarios del Gobierno nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires; el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea; el Rabino Isaac Sacca; el presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, Mario Montoto; embajadores; miembros de la Policía Federal y de la Policía de la ciudad.