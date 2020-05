Coronavirus. Juan Jose Sebreli comparó la situación del barrio Villa Azul con el Gueto de Varsovia

Itongadol/Agencia AJN.- El prominente sociólogo argentino Juan José Sebreli se refirió a la dramática situación del barrio carenciado de Villa Azul, ubicado en la Provincia de Buenos Aires, donde la policía impuso un cerco para asegurarse que la gente no se traslade y así evitar una propagación mayor de coronavirus, comparándola con el gueto impuesto por los nazis durante el Holocausto en la capital polaca de Varsovia.

En una entrevista en el programa “Solo una vuelta más”, de TN Noticias, Sebreli asemejó el cercado policial con los barrios en los que el régimen Nazi encerraba a los judíos en condiciones de hacinamiento y necesidades extremas. “No se van a morir de coronavirus, se van a morir de hambre”, aseguró el sociólogo, en referencia a situación de pobreza y falta de servicios en la zona.

El barrio de Villa Azul presentó hasta el momento 174 casos positivos de coronavirus, y por esa razón las autoridades han determinado aislar a todos sus habitantes desde este fin de semana. “No solamente no pueden salir, sino que algunos que trabajaban todavía no lo pueden hacer. Les llevan comida y no les alcanza, no se van a morir de coronavirus, se van a morir de hambre. Además les falta el agua ¿cómo van a hacer para que se laven las manos?”, expresó Sebreli.

En respuesta a estos dichos, el infectólogo Pedro Cahn, quien asesora permanentemente al gobierno argentino y al Ministerio de Salud en la batalla contra la pandemia, manifestó que la comparación de Villa Azúl con la de un gueto “no es adecuada”. “La comparación con el gueto no es buena, porque el gueto de Varsovia fue un encierro forzado de una minoría étnica que eran los judíos de ese lugar, que además estaban condenados a morirse de hambre. Aquí se les está proveyendo alimentos y elementos de limpieza. No es una situación comparable con un gueto. Me parece que la memoria de los héroes del gueto de Varsovia merece que no se los compare con esta situación”, aseguró el infectólogo.

“La gente que vive en esos barrios trabaja en la Ciudad de Buenos Aires o en otras áreas del conurbano, por lo cual va y viene. Entonces, hay que cortar esas cadenas de contagios. Apuntamos a que aquellos que necesariamente tienen que desarrollar un trabajo esencial, lo hagan con todas las medidas de seguridad como tapabocas, distanciamiento social y alcohol en gel permanentemente”, explicó el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, sobre los ciudadanos de Villa Azul.

En la región de América Latina comenzó en los últimos días a descender la temperatura como símbolo de la cercanía al invierno. Muchos de estos países aún no han alcanzado el “pico” de contagios, por lo que se cree que falta lo peor. En el caso de Argentina, el Área Metropolitana de Buenos Aires lleva una cuarentena estricta desde hace 70 días, mientras algunas provincias comenzaron a suavizar las restricciones durante las últimas semanas.