ARGENTINA/HOLOCAUSTO: POLÍTICO ARGENTINO ES CUESTIONADO POR BANALIZAR LA SHOÁ

Itongadol.- Una vez más la banalización del Holocausto se mezcla en la discusión política argentina. Esta vez fue precandidato a diputado nacional de Juntos Martín Tetaz quien para criticar a la vicepresidenta Cristina Kirchner con una analogía con Adolf Hitler.

“En el partido de enfrente hay un Führer que dice quién va y quién no”, disparó el economista, que apeló esta comparación con el nazismo para intentar explicar por qué en Juntos hay internas y primarias mientras que en el Frente de Todos, supuestamente, no.

En declaraciones televisivas, el economista y precandidato a legislador aseveró: “Queremos un radicalismo fuerte en Juntos. No le sirve uno en el asiento de acompañante. Por eso hay PASO, porque nos gusta la democracia. Mientras tanto, en el partido de enfrente hay un Führer que dice quién va y quién no”.

No obstante, Tetaz no se mostró arrepentido por sus dichos e incluso explicó que Führer en contraposición a la creencia popular, no es sinónimo de ‘dictador’ y en la actualidad se usa comúnmente en Alemania para referirse a líderes de cualquier tipo en cualquier área”.

Aunque admitió que “cuando se usa fuera del idioma alemán, suele referirse por antonomasia a Hitler, máxima autoridad de la Alemania nazi”.

Lo cierto es que la polémica declaración generó una fuerte polémica en las redes sociales.

Un usuario de Twitter le señaló que “en la vista de tu posteo hay una foto de Hitler”. Tetaz respondió: “Claro, era el conductor y así se hacía llamar, igual que Perón”.

Tetaz, quien comparte la lista de Juntos en CABA encabezada por María Eugenia Vidal afirmó que Cristina Kirchner “fue inteligente en 2019 y se tragó sapos como Sergio Massa para volver”. Sin embargo, consideró que “amplió y sumó demasiadas” personas al Frente de Todos y ahora “no puede decidir” con quien quedarse.

Esta no es la primera vez que se banaliza la Shoá. Recientemente en uno de los programas más vistos de las televisión argentina, se incluyó una imagen de Ana Frank, la joven que en su diario íntimo dejó constancia de los casi dos años y medio que pasó ocultándose con su familia de los nazis en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial.

En 2019, el actor Alfredo Casero también fue cuestionado por banalizar la Shoá cuando a través de un video que se hizo viral, instó a los ciudadanos a “no quedarse esperando que vengan los nazis”.