Argentina. Elecciones PASO 2023: Massa y Larreta remarcaron la necesidad de que la gente “vaya a votar”

Itongadol.- Este 13 de agosto se define quiénes serán los candidatos a presidente y las internas de los partidos.

Las quejas por las demoras para votar en la Ciudad de Buenos Aires se multiplican en las redes sociales, donde los usuarios comparten su ubicación y exhiben fotos de las extensas filas para poder sufragar debido al mal funcionamiento de las máquinas que emiten las boletas electrónicas.

Si bien hay muchos que no saben cómo sufragar con este nuevo sistema y eso hace que se lentifique el trámite más de lo habitual, también se presentan otros problemas. La gente asegura que hay máquinas que no encienden, otras que se apagan y algunas que directamente no imprimen las boletas.