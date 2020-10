AMIA. Ex jefe de Interpol reveló que la organización le impide declarar en la causa por el Memorándum con Irán

Itongadol.- El ex jefe de Interpol Ronald Noble reveló hoy que la organización le recomendó que se abstenga de declarar en la causa por el memorándum que la Argentina firmó con Irán por la causa del atentado a la AMIA, en la que aparece como imputada la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, bajo el argumento de que los ex funcionarios de la organización cuentan con inmunidad.

A través de su cuenta en Twitter, Noble explicó las razones por las que no pudo presentarse hoy ante la justicia argentina para declarar en torno a la denuncia iniciada por el fallecido fiscal general de la causa por el atentado a la AMIA, Alberto Nisman, quien no sólo acusó a la ex presidenta sino que también involucró al fallecido canciller Héctor Timerman.

Noble explicó que recibió un paquete de Interpol con una carta a su domicilio de Dubai, en la que se indicó que más allá de que haya sido citado por la justicia argentina, “lo que le corresponde son las mismas prerrogativas de silencio respecto a otros altos funcionarios”.

En principio, el ex jefe de Interpol confirmó debía “comparecer ante la Corte el 5 de octubre de 2020”, pero la carta de Interpol que tiene fecha de 21 de septiembre de 2020, en la que se comunicaba que debía presentarse ante la justicia argentina recién se la enviaron el 5 de octubre, es decir, el mismo día que debía declarar en la causa por el memorándum.

“Interpol declara que ha informado a la Corte Argentina que los privilegios e inmunidades de Interpol se aplican a ex funcionarios, incluido el Secretario General de Interpol ‘en relación con todos los actos realizados por funcionarios de Interpol en el ejercicio de sus funciones funciones’”, apuntó el ex director en uno de los más de 20 posteos que realizó en la red social.

Asimismo, Noble explicó que la organización advirtió que “estos privilegios e inmunidades solo podrán ser renunciados por la Organización”, por lo que “cualquier testimonio que pudiera dar a la Corte Argentina en relación con este asunto estaría en violación de sus obligaciones como ex Secretario General”.

En este punto, Interpol transmitió que “confía” en que Ronald Noble “tomará las medidas oportunas para cumplir con la posición de la Organización al respecto ”.

Sin embargo, el ex funcionario aclaró “no está de acuerdo con la posición adoptada por la Oficina de Asuntos Legales de Interpol en este asunto para evitar su testimonio y apelará su decisión ante el Secretario General de Interpol, Jurgen Stock”.

“Interpol tienen ustedes la respuesta para darle a la Argentina y clarificar que la denuncia de Nisman era falsa respecto a las circulares rojas. La denuncia afirma que el entonces Ministro Héctor Timerman intentó en septiembre y noviembre del 2013 convencer a Ronald Noble para que ceda y autorice el cese de las notificaciones rojas”, sostuvo el ex director.

Noble comentó que “en febrero del 2013, Interpol recibió una nota firmada por el Ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timerman donde específicamente requería se mantuvieran las notificaciones rojas”. “Le adelanto que mi testimonio no coincidirá con la denuncia (de Nisman). Argentina y sus representantes siempre le expresaron a Interpol que las notificaciones rojas debían mantenerse”, agregó.

“Interpol como institución sabe que nunca hubo ningún intento por parte del gobierno argentino; por su entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, o por cualquier otro funcionario del gobierno para eliminar las alertas rojas de Interpol”, aseguró Ronald Noble.

Finalmente, el ex funcionario sostuvo que “las víctimas, sus familias, los sobrevivientes, sus seres queridos, la Corte Argentina y todo el pueblo argentino merecen la total y completa cooperación de Interpol para determinar si algún funcionario del gobierno argentino alguna vez le pidió a Interpol que destituyera los alertas rojas por AMIA”.