La Unión Europea exige a «una respuesta judicial fuerte y sistemática» al creciente antisemitismo

Itongadol/Agencia AJN.- Un órgano clave de la Unión Europea adoptó el miércoles una resolución que pide una «respuesta judicial fuerte y sistemática» al creciente antisemitismo», lo que provocó el aplauso del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel y de diversas agrupaciones judías a nivel mundial.

El documento de cuatro páginas aprobado por el Consejo de la Unión Europea insta a que se endurezcan las consecuencias de los crímenes de odio online y pide a los estados miembros del bloque que adopten la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), que incluye la crítica obsesiva a Israel.

«El antisemitismo, en cualquiera de sus formas, es y debe seguir siendo inaceptable, y deben tomarse todas las medidas para contrarrestarlo, incluso, cuando sea necesario, mediante medidas legales a nivel europeo», dice el documento. «Los Estados miembros de la Unión Europea apoyan las iniciativas políticas a nivel europeo que tienen por objeto combatir la incitación al odio y los actos de violencia antisemitas, así como la difusión de los mitos de la conspiración antisemita en línea», agrega.

El documento, denominado oficialmente «Declaración del Consejo sobre la integración de la lucha contra el antisemitismo en todas las políticas», cita estudios financiados por la entidad que muestran que el odio contra los judíos «en todas sus formas» está aumentando en todo el continente.

«El aumento de las amenazas contra los judíos en Europa, incluido el resurgimiento de los mitos de la conspiración, las expresiones públicas de antisemitismo, especialmente en el contexto de la pandemia COVID-19, y el aumento de los incidentes antisemitas y los delitos motivados por el odio son motivo de gran preocupación», decían las conclusiones. «Por lo tanto, garantizar la seguridad de las comunidades e instituciones judías debe tener la máxima prioridad en todos los Estados miembros».

Las acciones previstas incluyen el diálogo con las comunidades judías y la mejora de la seguridad de las instituciones judías. «Los delitos cometidos en línea deben ser castigados de la misma manera que los delitos fuera de línea y deben abordarse adecuadamente mediante un enjuiciamiento eficaz y otras medidas», exige la declaración, que fue encabezada durante la presidencia alemana del Consejo.

«Los proveedores de servicios de Internet deben eliminar de forma rápida y coherente las expresiones ilícitas de odio y el contenido terrorista en línea, de conformidad con el marco jurídico y no jurídico pertinente. Es necesaria una respuesta judicial firme y sistemática a los actos antisemitas», añade el texto.

El Congreso Judío Mundial dijo que había presionado a la UE para que tomara medidas más duras contra el antisemitismo durante años, acogiendo las conclusiones del Consejo del miércoles como un «paso crítico». «La adopción de esta declaración por parte del Consejo de la Unión Europea demuestra que Alemania en su presidencia del Consejo y el liderazgo de la UE en su conjunto reconocen el peligro que el antisemitismo y el odio crean y la amenaza a la sociedad y la seguridad cuando no se abordan», dijo el presidente del WJC, Ronald S. Lauder, en una declaración.

«Esta declaración es un paso significativo para hacer de Europa un mejor lugar para los judíos», agregó. «La responsabilidad ahora recae en los estados miembros de aplicar las políticas y el entendimiento establecidos por la Unión Europea en cada uno de sus países, para asegurar que el azote del antisemitismo sea tratado, que los perpetradores sean procesados con el mayor alcance de la ley, y que nuestra próxima generación aprenda que el odio es inaceptable».

1/3 Israel welcomes the Council of the European Union's declaration emphasizing the centrality of the fight against antisemitism to the European agenda.

We also welcome the attention paid to the obligation of countries to fight antisemitism and to protect Jewish life in Europe pic.twitter.com/n5Kq852o1H

— Lior Haiat 🇮🇱 (@LiorHaiat) December 2, 2020