Coronavirus: Israel informa de otros 17 posibles infectados con la variante Ómicron

Agencia AJN.- El Ministerio de Salud de Israel publicó esta noche que además de las dos mujeres portadoras de la nueva variante de coronavirus Ómicron, hay 17 sospechosos de tener la nueva cepa originada en Sudáfrica, y que aun no se recibieron los resultados de la secuenciación genómica.

De los 17 sospechosos, 14 no están protegidos (no vacunados o parcialmente inmunizados) y los otros tres restantes sí tienen en vigencia su vacunación.

Paralelamente, hoy se detectó el primera caso de la variante Ómicron en Estados Unidos, más precisamente en California.

De los 17 casos sospechosos, diez regresaron del exterior, y los otros siete estuvieron en Israel. El primer infectado con la variante sudafricana es una mujer que regresó de Malaui, y estaba vacunada con la AstraZeneca, y la segunda ciudadana estuvo en Sudáfrica y tiene las tres dosis de la Pfizer.

Con el temor creciente a raíz de la propagación de la nueva variante Ómicron en el mundo y la campaña de vacunación infantil en Israel, el encargado de diseñar las políticas de lucha contra la pandemia en el país, Salman Zarka, declaró que «es necesario examinar la vacunación obligatoria en el país».

En declaraciones a radio 103 FM, el funcionario expresó: «Creo que se deben examinar todas las alternativas, incluida la de la vacunación obligatoria en Israel».

«No se encuentra sobre la mesa en el proceso legislativo, pero debe ponerse en la agenda del día y evaluarse», dijo en referencia a la vacunación contra el Covid-19.

«En Israel hay 680 mil personas que no se vacunaron. Nosotros todo el tiempo intentamos llegar a esa gente. Me es claro que estas personas no son antivacunas, pero mirando lo que nos sucedió en la cuarta ola, que fue la pandemia de los no vacunados, debe considerarse cómo esta gente sí se aplicará las dosis. La opción de la vacunación obligatoria en Israel, al igual que en otros países del mundo, debe ser tratada, en especial cuando no solo tenemos la presencia del virus, sino que creo que se intensificará», añadió.

Coronavirus en Israel

El último informe por coronavirus del Ministerio de Israel indica que en las últimas 24 horas 571 israelíes dieron positivo por Covid-19, sobre un total de 90,733 tests analizados, lo que da una tasa de positividad de 0.64%.

En Israel hay 115 casos graves, de los cuales solo 66 requieren de un respirador. Actualmente hay 5,538 personas cursando la enfermedad.

Es decir que, como resultado de la pandemia que tiene en vilo al mundo a poco de cumplirse dos años de su inicio, de 5,538 personas que actualmente cursan la enfermedad, solo 181 requieren de atención hospitalaria, el resto, 5.490 cumple reposo domiciliario, según indica el Ministerio de Salud.

Desde iniciada la pandemia 1,344,103 se contagiaron del coronavirus, solo 8,199 fallecieron. En el país viven más de 9.3 millones de habitantes.