Elecciones en AMIA: el reconocido humorista Roberto Moldavsky se mete en la interna comunitaria

Iton Gadol.- El famoso humorista Roberto Moldavsky se hizo parte de la interna comunitaria al apoyar abiertamente al candidato de UNA AMIA, Alejandro Kladniew, de cara a las elecciones que dirimirán el futuro de la mutual israelita el próximo 5 de abril de 2020. El artista había manifestado no querer meterse en la política, pero a través un video que se difundió por las redes se manifestó a favor de la alianza que busca desplazar al Bloque Unido Religioso (BUR), que está al frente de la conducción de la AMIA hace más de once años.

Moldavsky, ganador de un Martin Fierro por su labor humorística en el programa La peña de Morfi en 2018, es un referente artístico de peso para la colectividad. Años atrás, antes de comenzar su carrera mediática en Bravo Continental, el programa que conduce Fernando Bravo en Radio Continental, fue partícipe en actos comunitarios como conductor y humorista.

«Me han dicho muchas veces que no me meta en política. Yo soy hijo de la AMIA, fui criado en la comunidad. Ahora estoy medio enojado con la AMIA, pero yo salí de ahí. Me la voy a jugar y lo voy a apoyar a Kladniew», expresó en el video Moldavsky, quien durante 2019 realizó diversos sketchs para el programa de Susana Gimenez, emitido por Telefé.

Sin embargo, Moldavsky dejó entrever que, si bien apoya a Kladniew y a UNA AMIA, no está del todo conforme con la integración del bloque, que busca desplazar al bloque ortodoxo de la conducción de la entidad. «Muchos de los que están con él no me gustan, pero me gusta lo que va a hacer, una AMIA que no sea ni de derecha ni de izquierda, sino que sea de todos los moishes. Yo lo voy a apoyar a Kladniew, no me importa lo que me digan», concluyó el cómico.