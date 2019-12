AMIA. Polémica por foto del presidente del Vaad Hakehilot con máximo referente del movimiento conservador

Itongadol.- Una fuerte polémica se desató en el escenario político de la comunidad judía argentina a partir de una foto que el rabino Eliahu Hamra, presidente del Vaad Hakehilot, la Federación de las comunidades judías Argentinas de AMIA, se retrató en Jerusalem con el rabino Mauricio Balter, CEO de Masorti Olami y de Mercaz Olami, referentes globales del Movimiento Masorti.

En cualquier otro momento de la vida política comunitaria, la imagen de Hamra, dirigente del Bloque Unido Religioso (BUR), y Balter, máximo referente del conservadurismo judío, hubiera pasado como dato informativo, pero a pocos meses de la elección de renovación de autoridades de la AMIA, la foto difundida por las redes sociales despertó una ola de suspicacias.

Por eso, el rabino Balter aclaró a través de Itongadol que MERCAZ Olami no participa en los comicios comunitarios argentinos y remarcó que las autoridades de las comunidades conservadoras locales son las definirán su posición frente a las elecciones de abril.

«Yo no apoyo a Hamra ni a la gente de la lista de Hamra, soy un sionista y respeto a mis colegas rabinos de Argentina en sus decisiones. Te mando la foto en la que estoy con mi gente y no la foto en la que usan a la gente políticamente», enfatizó, desde Israel, Balter.

Lo cierto es que el rabino conservador confió que recibió «un montón de comentarios frente a esas fotos». «Hay que diferenciar las cosas, primero yo soy una persona abierta al diálogo. Cualquiera que quiera hablar conmigo lo puede hacer, mientras no sea un enemigo, por supuesto, que no es el caso de Hamra», añadió.

«Hamra es una persona que pertenece a otro movimiento ideológico, con grandes diferencias ideológicas conmigo. Primero soy sionista y pertenezco al movimiento masorti, y él llegó a Israel y me llamó por teléfono. Ya nos habíamos encontrado una vez en la Argentina hace dos años, me pidió hablar y le dije con gusto», relató Balter sobre el origen de la foto de la polémica.

Siempre en diálogo con Itongadol, resaltó: «Quiero aclarar una cosa, no hubo ninguna conversación de temas de acuerdos en AMIA. Hasta ahora no he participado en el tema AMIA». «MERCAZ Olami, de la cual soy presidente ejecutivo, no participa en las elecciones en AMIA y toda persona que diga que MERCAZ Olami o Mercaz Argentina participa en las elecciones en AMIA está contrariando las decisiones del Ejecutivo mundial de MERCAZ, que es el brazo político del movimiento conservador mundial hacia las instituciones nacionales en Israel», explicó.

En este contexto, Balter subrayó que MERCAZ «nunca participó en elecciones en instancias locales». «Si alguien dice lo contrario y se presenta como MERCAZ en cualquier instancia política sea para elecciones de AMIA o de DAIA inclusive no está respondiendo a MERCAZ Olami, a MERCAZ mundial, y está contrariando las indicaciones de su ejecutivo», sostuvo.

El rabino aclaró que en la charla con Eliahu Hamra, el presidente del Vaad Hakehilot le comento «lo que está pasando en la AMIA, los temas que son de discordia entre los dos movimientos que tiene que ver con el tema de los rabinos y de los cementerios».

«A mi me interesa escuchar y qué tiene él para decir al respecto. Me parece valioso que podamos dialogar, pero no hay ningún acuerdo. Se lo dije al rabino Hamra, el judaísmo tiene un concepto fundamental que se llama «mara deatra» que quiere decir que la autoridad rabínica local está por encima, es la que determina la halaja para su propia comunidad y eso los rabinos lo hicieron con mucho criterio. Sentado en Jerusalem a 14.000 kilómetros de distancia no hay la misma percepción de lo que pasa en la Argentina», agregó.

En este sentido transmitió su confianza plena en los criterios de los dirigentes de las comunidades masorti, de la Asamblea Rabínica Latinoamericana y del Seminario Rabínico Latinoamericano. «Por eso mismo no soy un negociador para el tema de AMIA. Mi apoyo es incondicional a nuestras comunidades y a nuestros rabinos,donde ellos estén y decidan ahí acompañaremos. Sé que hay un grupo muy grande del movimiento que está organizado y está participando, con el liderazgo de los rabinos Alejandro Avruj y Ariel Stofenmacher. Con ellos está nuestro corazón en apoyarlos y ayudarlos en lo que podamos», resaltó.

«Yo no negoció en lugar de ellos. Hay rabinos y dirigentes que hacen por el movimiento lo que tienen que hacer y si alguien se asume la representación en mi nombre no es así y no funciona así», insistió.

Para Balter, «lo de la foto con Hamra y los comentarios no son honestos, no fue ese el espíritu de la reunión y quien escribe una cosa diferente es grave y está faltando a la verdad».

El rabino comentó que en el encuentro con Hamra también participó el ex presidente de MERCAZ Argentina, Edgardo Band, quien actualmente no ocupa ningún cargo dirigencial.

Balter remarcó que sus declaraciones no están dirigidas ni al rabino Samuel Levin, ni al propio Hamra. «Si vuelve a Israel y quiere encontrarse conmigo con gusto me voy a encontrar con él y vamos a discutir para poner sobre la mesa las diferencias. No tengo miedo a sentarme a dialogar con nadie, pero de ahí a plantear o inclusive insinuar que hubo acuerdo o discusiones acerca de posibles acuerdos eso está lejos de la verdad», insistió.

Antes de las declaraciones del rabino Balter, MERCAZ Argentina difundió la foto del encuentro entre Balter y Hamra en Jerusalem a través de las redes sociales.