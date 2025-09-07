Rusia lanzó más de 800 drones contra Ucrania, en el ataque más importante desde el inicio de la guerra

Itongadol.- Rusia disparó al menos 805 drones y 13 misiles contra Ucrania durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, en lo que constituye el mayor ataque aéreo desde el inicio de la guerra.

Así lo informó esta mañana la Fuerza Aérea ucraniana, en un comunicado en Telegram: “Las unidades de la Fuerza Aérea detectaron y rastrearon 818 vehículos de ataque aéreo”.

Además, el reporte detalló que las defensas antiaéreas lograron derribar o neutralizar 747 drones y cuatro misiles.

Imágenes difundidas desde Kiev mostraron densas columnas de humo elevándose sobre la capital tras los impactos, mientras que residentes locales fueron vistos cruzando puentes destruidos parcialmente por la onda expansiva. Los equipos de emergencia, por su parte, trabajaban para sofocar incendios y auxiliar a los heridos.

Como consecuencia del ataque masivo, el Ministerio del Interior confirmó que se produjeron cortes de electricidad en múltiples regiones, así como daños en infraestructura crítica y en instalaciones industriales.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, calificó el ataque como un “acto de terror masivo” y pidió a los aliados occidentales reforzar el suministro de sistemas de defensa aérea.

“Cada dron derribado salva vidas”, afirmó el mandatario en un mensaje difundido durante la madrugada, en el que reiteró la necesidad de acelerar la entrega de aviones de combate y misiles de largo alcance para contrarrestar la ofensiva rusa.

Si bien los medios progubernamentales rusos aseguraron que la operación tenía como objetivo instalaciones militares y de mando en territorio ucraniano, el Kremlin no emitió comentarios inmediatos sobre la magnitud del bombardeo.

El ataque coincide con la intensificación de la guerra electrónica en el frente, donde Moscú incrementó el uso de enjambres de drones para saturar los sistemas de radar y defensa ucranianos.

En ese sentido, expertos militares señalaron que la escala del asalto demuestra tanto la capacidad de producción de drones por parte de Rusia como su estrategia de desgaste prolongado. En contraste, Kiev depende en gran medida de suministros extranjeros para mantener sus defensas aéreas operativas.

Tanto la OTAN como la Unión Europea condenaron enérgicamente el ataque, advirtiendo que se trata de una “violación flagrante del derecho internacional humanitario”.

En la misma línea, Estados Unidos adelantó que acelerará el envío de interceptores y radares móviles, mientras Bruselas analiza nuevas sanciones contra empresas vinculadas al programa de drones ruso. La comunidad internacional teme que la escalada en el uso de drones y misiles aumente el costo humano del conflicto y complique aún más los intentos de mediación.