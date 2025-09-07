El canciller Sa’ar advirtió que el reconocimiento occidental del Estado palestino ‘‘empujará a Israel a tomar decisiones unilaterales’’

Itongadol.- El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, criticó los planes europeos de reconocer un Estado palestino este mes, afirmando que tales medidas empujarán al Estado judío a tomar medidas recíprocas.

En una conferencia de prensa conjunta con su homólogo danés, Lars Lokke Rasmussen, realizada este domingo en Jerusalem, Sa’ar hizo hincapié en la importancia del ‘‘diálogo’’ con Europa sobre cuestiones regionales, asegurando que le dijo a Rasmussen que ‘‘países como Francia y el Reino Unido, que impulsaron el llamado ‘reconocimiento’’ del llamado ‘Estado palestino’, cometieron un tremendo error’’.

‘‘Porque no se puede desconectar la cuestión de la condición de Estado, que es una de las cuestiones del acuerdo sobre el estatuto definitivo’’, agregó el canciller israelí, refiriéndose a las cinco cuestiones del statu quo acordadas que se definieron en el marco del proceso de paz de Oslo de la década de 1990 entre Israel y los palestinos.

Entre estas cuestiones se incluyen el estatus de Jerusalem, las fronteras definitivas entre Israel y un Estado palestino, el futuro de los asentamientos israelíes en Cisjordania y la Franja de Gaza, el destino de los refugiados palestinos y su reivindicado ‘‘derecho al retorno’’, así como los acuerdos de seguridad.

‘‘No se puede desvincular la condición de Estado de la paz, porque si se hace, será aún más difícil alcanzar la paz. Un acuerdo de paz en el futuro solo puede producirse en un contexto bilateral’’, aseveró Sa’ar.

Además, reiteró que el reconocimiento unilateral ‘‘será un regalo para Hamás’’, ya que vincularía el reconocimiento con la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra actual: ‘‘Así es como lo veían los palestinos. No nos acercará a la paz ni a la seguridad. Desestabilizará la región’’

‘‘Empujará a Israel a tomar también decisiones unilaterales, y eso sería un grave error’’, expresó Sa’ar, instando a ‘‘los Estados responsables de Europa, incluida Dinamarca’’, a oponerse a la medida. ‘‘Aún estamos a tiempo de evitarlo’’, añadió.

En la ronda de preguntas y respuestas de la conferencia de prensa, Sa’ar abordó los informes de que Israel podría anexionar partes de Cisjordania en represalia por el reconocimiento occidental de un Estado palestino: ‘‘Estamos debatiendo esta cuestión con [el primer ministro Benjamín Netanyahu]. Se tomará una decisión. Creo que no tengo que dar más detalles’’.

Finalmente, el ministro israelí remarcó que discutió el asunto con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, durante su visita a Washington el mes pasado, concluyendo: ‘‘Si hay alguna novedad, estoy seguro de que se hará pública’’.