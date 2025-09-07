Estados Unidos habría transmitido a Hamás, a través de un mediador, los principios para un acuerdo global sobre los rehenes

Itongadol.- Estados Unidos transmitió a Hamás una nueva serie de principios para alcanzar un acuerdo global que ponga fin a la guerra en la Franja de Gaza, según informó este domingo la emisora pública israelí, Kan News.

Previamente, el Estado judío comenzó a bombardear edificios de gran altura en la ciudad de Gaza antes de una importante operación de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) en la zona.

El plan de toma del poder suscitó temores por los rehenes que siguen cautivos en la Franja, mientras que las familias de dos secuestrados que aparecieron en un video propagandístico de Hamás el viernes mencionaron que creen que sus seres queridos fueron trasladados recientemente a la ciudad.

Kan detalló que Washington presentó a la organización terrorista palestina una propuesta de acuerdo sobre los rehenes que, aunque no está completamente desarrollada, esboza una serie de principios para futuras negociaciones.

El reporte señaló que la propuesta fue transmitida a Hamás a través de Gershon Baskin, un negociador israelí clave en el acuerdo que condujo a la liberación del soldado israelí Gilad Shalit en 2011 a cambio de 1027 terroristas palestinos condenados.

El primer ministro Netanyahu, por su parte, en un aparente cambio de postura tras meses de negociaciones para alcanzar un acuerdo parcial, declaró públicamente que ahora solo aceptará un acuerdo global que contemple la liberación de los 48 rehenes retenidos en Gaza.

Como condiciones adicionales para poner fin a la guerra, Netanyahu exigió que Hamás deponga las armas, que la Franja sea desmilitarizada, que Israel mantenga el control total de la seguridad y que el gobierno del enclave costero sea transferido a ‘‘fuerzas árabes’’ ajenas a Hamás y a la Autoridad Palestina (AP).

Hamás, que gobernó Gaza durante casi dos décadas, emitió el sábado un comunicado en el que remarcó ‘‘su apertura a cualquier idea o propuesta que permita alcanzar un alto el fuego permanente, la retirada total de las fuerzas de ocupación de la Franja, la entrada incondicional de ayuda humanitaria y un auténtico intercambio de prisioneros mediante negociaciones serias mediadas por terceros’’.

Antes de eso, un informe indicaba que Hamás había enviado una delegación a El Cairo para mantener conversaciones en medio de un posible aumento de los esfuerzos para reactivar las negociaciones.

Tras el anuncio de la organización terrorista palestina, el Foro de Familiares de Secuestrados y Desaparecidos volvió a exigir a Netanyahu que enviara inmediatamente negociadores para mantener conversaciones sobre un acuerdo.

‘‘La declaración de Hamás de esta noche pone de relieve una vez más la grave miopía del Gobierno israelí. Ya pasaron tres semanas e Israel aún no respondió a la nueva respuesta de Hamás a los mediadores’’, lamentó el foro.