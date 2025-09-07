Netanyahu afirmó que ‘‘100.000 palestinos abandonaron la ciudad de Gaza’’, mientras Hamás insiste en los términos del acuerdo de alto el fuego

Itongadol.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseveró este domingo durante una reunión del Consejo de Ministros que ‘‘100.000 palestinos abandonaron la ciudad de Gaza’’, acusando a Hamás de impedir por la fuerza la evacuación de civiles para utilizarlos como escudos humanos.

En la misma línea, el premier israelí advirtió que ‘‘Hamás dispara a las piernas de mujeres y niños, o incluso peor, para impedir que se marchen’’.

A medida que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) intensifican sus operaciones en la ciudad de Gaza, Netanyahu se comprometió a desmantelar los bastiones de la organización terrorista palestina y crear corredores humanitarios, al tiempo que se enfrenta a la reacción internacional.

‘‘Estamos destruyendo la infraestructura terrorista, derribando los puestos avanzados terroristas y estableciendo zonas humanitarias adicionales para que los civiles de Gaza puedan ponerse a salvo y recibir ayuda’’, expresó Netanyahu a sus ministros.

Hamás, por su parte, reiteró que se niega a desarmarse, reforzando sus esfuerzos de inteligencia.

Ante las crecientes críticas internacionales por las acciones de Israel en el enclave costero palestino, el primer ministro reconoció el ‘‘costo diplomático y de relaciones públicas’’ que esto supone para Israel.

En respuesta a las estimaciones del jefe del Estado Mayor de las IDF, teniente general Eyal Zamir, que aseguró que la Operación Gideon’s Chariots II podría durar un año, Netanyahu remarcó la necesidad de concluir la guerra rápidamente con una victoria definida.

Además, Netanyahu reiteró los objetivos del Estado judío: eliminar a Hamás, liberar a todos los rehenes y garantizar que Gaza no suponga una amenaza en el futuro.

Para gestionar la delicada situación, el premier israelí emitió una inusual directiva a los ministros para que se abstuvieran de hacer comentarios sobre la Franja sin la aprobación de su portavoz, alegando que se trataba de ‘‘días delicados’’.