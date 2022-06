Rusia advierte sobre una respuesta ‘no diplomática’ a las restricciones de Kaliningrado

Itongadol.- El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso advirtió que la respuesta a las restricciones de tránsito impuestas por Lituania en Kaliningrado será «práctica» y «no diplomática» en declaraciones realizadas el miércoles.

«En cuanto a las medidas de respuesta, ahora se están elaborando posibles medidas en un formato interdepartamental», dijo Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, según TASS. «Tanto Lituania como la UE, a través de sus misiones diplomáticas en Moscú, fueron informadas de que tales acciones son inadmisibles y que los pasos dados deben ser cambiados y la situación debe volver a un curso legal y legítimo. Si esto no se hace, entonces, por supuesto, y esto se enfatizó a todos los niveles en Moscú, las acciones de represalia serán inevitables».

«Sobre la cuestión de cuáles serán… ¿Serán exclusivamente en el plano diplomático? [La] respuesta es no. No serán en el plano diplomático, sino en el práctico», añadió Zakharova.

En la última semana, Lituania ha limitado el tránsito de una serie de mercancías de la Federación Rusa a Kaliningrado debido a las sanciones de la Unión Europea contra Rusia por su continua invasión de Ucrania. Los límites se han puesto tanto en el tránsito por ferrocarril como por carretera. Rusia está trabajando para desviar las mercancías afectadas a los puertos marítimos y enviarlas en transbordadores a Kaliningrado.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró el miércoles que, aunque es «prematuro» hablar de posibles respuestas rusas, se están discutiendo «medidas concretas» en respuesta a las sanciones, según RIA Novosti.

«No hay un formato establecido, aquí lo principal para nosotros es responder a esas medidas inamistosas, y no cumplir ningún plazo», añadió Peskov.

Además, el miércoles, Leonid Slutsky, jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal, declaró que una posible respuesta a las restricciones de Kaliningrado podría ser el corte de Lituania del sistema común de suministro de electricidad entre Rusia, Bielorrusia y los estados bálticos, según Interfax.

Slutsky añadió que otra posible respuesta podría ser la prohibición del tránsito de camiones lituanos por Rusia.

En abril, el ministro lituano de Energía, Dainius Kreivys, declaró a la Radio y Televisión Nacional de Lituania (LRT) que el corte del sistema común de suministro de electricidad con Rusia no tendría un impacto significativo en Lituania.

«Hoy en día, las importaciones de Rusia son mínimas, lo justo para mantener el sistema técnicamente operativo», dijo Kreivys a LRT Radio. «Así que, básicamente, nada cambiaría».

«Lo único que cambiaría es que tendríamos que hacer un esfuerzo realmente grande para mantener la estabilidad de la red, porque todavía tenemos que instalar ciertos equipos para poder operar con total seguridad», añadió Kreivys.

El presidente lituano, Gitanas Nausėda, declaró el martes que el país buscaría el apoyo de los líderes de la UE en medio de las amenazas de Rusia.

«El presidente planteará esta cuestión porque es un tema de actualidad en nuestras vidas y porque Rusia ha amenazado a Lituania con toda una serie de medidas de represalia en medio de la aplicación de las sanciones de la UE», dijo el principal asesor de política exterior del presidente, Asta Skaisgirytė, según LRT.

«En nuestra opinión, sería correcto decir que este es un asunto de la UE, no de Lituania, sino de la UE», añadió. «Creemos que es un error culparnos de esto. Por otro lado, entendemos que Rusia está aprovechando la oportunidad para hacer propaganda».

Las Fuerzas Armadas lituanas declararon en Facebook que la situación en Lituania «no ha cambiado», y añadieron que «hasta la fecha, no hay ninguna amenaza militar directa para Lituania».

«Recibimos constantemente provocaciones y amenazas informativas y de otro tipo, pero no agitamos la mano y nos mantenemos vigilantes: nos entrenamos para ello», añadieron los militares. «Hemos sido así desde la época del rey Mindaugas (el primer Gran Duque de Lituania en el año 1200) – el vecino del este (es decir, Rusia) no cambia. Estamos preparados para actuar en condiciones de incertidumbre y caos, pero hoy nos entrenamos con normalidad, no tenemos ninguna razón para reaccionar de forma diferente».

Un alto funcionario ruso advirtió el miércoles a Occidente que dejara de hablar de activar la cláusula de defensa mutua del «Artículo 5» de la OTAN en un enfrentamiento entre Lituania y Rusia.

«Me gustaría advertir a los europeos contra los peligrosos juegos retóricos sobre el tema del conflicto», dijo el miércoles la agencia de noticias Interfax citando al viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov.

El portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Ned Price, declaró el martes que EE.UU. apoya a sus aliados de la OTAN, incluida Lituania, y calificó de «férreo» el compromiso de EE.UU. con el Artículo 5 de la OTAN.