Itongadol.- Rusia está enviando drogadictos a la guerra en un esfuerzo por cumplir con su cuota de movilización, según un informe del Centro Ucraniano de Resistencia Nacional (CURN).

«La información sobre la movilización masiva de drogadictos fue confirmada por uno de los soldados rusos que se entregó al Movimiento de Resistencia. Según él, no se curó de la adicción y siguió consumiendo drogas mientras luchaba en Zaporizhzhia. El hombre se llevaba las drogas como medicina», agregó el CURN.

Un informe similar realizado por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania aseguró que »entre el personal ya reclutado, hay un gran número de personas con adicción a las drogas y al alcohol».

Putin se prepara para una oleada de movilizaciones

La inteligencia militar ucraniana señaló que el presidente ruso, Vladímir Putin, está preparado para ordenar una segunda oleada de movilización que incluye el reclutamiento coaccionado de convictos y de personas que aún no son ciudadanos, además de los drogadictos. A esta estrategia de reclutamiento se suma la ampliación de los requisitos de elegibilidad.

En septiembre de 2022, las Fuerzas Armadas rusas contaban con aproximadamente 1,35 millones de efectivos. Funcionarios de inteligencia ucranianos predicen que Rusia podría anunciar un plan para movilizar 500.000 soldados adicionales «en los próximos días».

«Rusia se está preparando activamente para el anuncio de la próxima ola de movilización», revelaron funcionarios de inteligencia ucranianos.

«Las leyes de la Federación Rusa que regulan la movilización están siendo modificadas a nivel [legislativo]. También está en marcha la preparación activa de los centros de entrenamiento», señalaron los funcionarios.

Un ejemplo de los preparativos legislativos del Kremlin para la movilización es la prohibición federal recientemente promulgada contra los grupos de 20 o más personas, destinada a restringir las protestas contra los borradores. El Kremlin instituyó «patrullas de voluntarios» de tres a cinco personas para vigilar los lugares de reunión muy concurridos.

«Su tarea es prevenir una posible aglomeración de personas para evitar potenciales manifestacionesa. Según las instrucciones recibidas, cualquier grupo de más de 20 personas se considera ‘sospechoso'», explicaron funcionarios de la inteligencia ucraniana.

