Los jefes de los rabinos israelíes: no anulen al jefe de los rabinos de Moscú

Itongadol.- Los rabinos principales de Israel escribieron una carta a los rabinos de la comunidad judía rusa pidiéndoles que no anulen al rabino Pinchas Goldschmidt como rabino principal de Moscú, a pesar de estar en el «exilio» en Israel.

El diario israelí Jerusalem Post obtuvo la carta y otras cartas de altos rabinos israelíes que se expresaron sobre el asunto.

«Hemos sabido que, por circunstancias personales, el rabino Goldschmidt no pudo permanecer en su congregación durante estos días, pero el tribunal rabínico que dirigía sigue funcionando bajo su dirección y da una respuesta adecuada a los necesitados», escribieron los rabinos David Lau y Yitzhak Yosef. «Los actuales rabinos de Moscú siguen trabajando entre los miembros de la comunidad. Pedimos que no se haga ningún cambio en la composición del rabinato y del tribunal sin coordinación con nosotros, para que podamos continuar la conexión del Gran Rabinato de Israel con la importante comunidad judía de la ciudad de Moscú en particular, y de Rusia en general.»

¿Por qué era necesaria la carta?

La carta se envió después de que diferentes fuerzas de la comunidad judía intentaran votar a otros rabinos como rabino jefe en lugar de Goldschmidt debido a su ausencia. Goldschmidt se encuentra en Israel cuidando a su padre enfermo, ciudadano israelí, y le preocupa lo que pueda ocurrirle si regresa a Moscú, ya que no apoya la guerra.

«Durante muchos años, el Gran Rabinato de Israel estuvo trabajando en plena cooperación con el rabino principal y jefe del Tribunal Rabínico de Moscú, Pinchas Goldschmidt», aseguraron los rabinos. «El Gran Rabinato de Israel es consciente de su trabajo entre las comunidades judías, lo considera el rabino jefe de Moscú y reconoce en el tribunal que dirige todas las cuestiones relativas a la aclaración del judaísmo, tanto el divorcio como la conversión».

Una carta adicional fue enviada por el rabino Gershon Edelstein, director de la Yeshiva (centro de estudios de la Torá y del Talmud) Ponevezh y líder espiritual del partido Degel HaTorah.

«Hemos sido testigos de una difícil realidad cuando los gobiernos intentan interferir en el mandato de los rabinos», escribió Edelstein a la Conferencia de Rabinos Europeos, la organización que agrupa a los rabinos ortodoxos europeos de la que Goldschmidt es presidente. «Sin duda, las numerosas fuerzas de los rabinos de las comunidades deben unirse para estar en guardia de la independencia rabínica en todas partes, porque Dios no quiera que haya ninguna intervención exterior». Edelstein declaró que «el rabino Pinchas Goldschmidt estuvo en guardia de la independencia rabínica en su ciudad y en toda Europa».

«No me defino como un rabino exiliado, soy un rabino que no vive en su comunidad», dijo Goldschmidt a Yediot Aharonot. «Hoy en día hay todo un público de rabinos exiliados. Estoy triste por lo que está pasando. Es una catástrofe para las comunidades».

En la ceremonia de apertura de la conferencia del CER en Munich la semana pasada, Goldschmidt dijo que «tenemos que rezar por la paz y por el fin de esta terrible guerra; tenemos que rezar para que esta guerra termine pronto y no se convierta en un conflicto nuclear que pueda destruir a la humanidad».

Esa fue la primera vez que Goldschmidt habló públicamente sobre el conflicto. Estuvo rodeado de guardaespaldas financiados por Alemania durante toda la conferencia debido a las amenazas contra su vida.

Una fuente cercana a Goldschmidt dijo al Post hace unas semanas que «el rabino Goldschmidt no abandonó Rusia. Al contrario, enviamos una carta a la comunidad para aclarar que no puede estar en Rusia por culpa de su padre».