Grupo vinculado al Kremlin: Los israelíes que ayudan a los evacuados de Ucrania son mercenarios

Itongadol.- Un canal de Telegram vinculado al Kremlin afirmó que 10 funcionarios israelíes que trabajaron en la frontera entre Ucrania y Polonia son mercenarios, publicando sus nombres y datos de pasaporte.

La lista, publicada en un canal llamado «River» en la aplicación de mensajería encriptada, «puede ayudar a los enemigos de Israel, como la inteligencia de Irán», tuiteó el periodista Yossi Melman, quien informó por primera vez de la historia.

Exclusive: Kremlin linked channel outs 10 Israeli diplomats (security guards& consular employees) who came to Polish/Ukrainian border to beef up staff bringing home Israelis , as mercenaries. Their names+passports are compromised. It can help Israel’s enemies such as Iran intel.

— Yossi Melman (@yossi_melman) April 30, 2022