Alto funcionario estadounidense afirmó que hay «nuevos y preocupantes desarrollos» en el arsenal nuclear de Rusia

Itongadol.- Un alto funcionario estadounidense manifestó el martes a The New York Times que hay «nuevos y preocupantes desarrollos» relacionados con el arsenal nuclear de Rusia. El funcionario, que pidió permanecer en el anonimato, no quiso dar más detalles, según el informe.

El informe se produce en un momento en el que Moscú acusó a Kiev de prepararse para utilizar una bomba sucia o incluso una bomba nuclear a medida que avanza la contraofensiva ucraniana en el sur y el este del país. Las afirmaciones despertaron la preocupación de que Rusia podría estar preparando un ataque de «falsa bandera» para justificar una escalada de medios.

Ucrania aseguró el martes que las persistentes afirmaciones rusas de que Kiev planea detonar una bomba sucia hacían pensar que el propio Moscú planeaba llevar a cabo una operación de falsa bandera, y que Ucrania nunca tuvo planes de desarrollar una bomba sucia.

«Si Rusia llama y dice que Ucrania supuestamente está preparando algo, significa una cosa: Rusia ya preparó todo esto», expresó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca también rechazó las afirmaciones de Rusia a través de un comunicado: «El mundo vera a través de cualquier intento de utilizar esta alegación como un pretexto para la escalada».

Además, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, dijo en una conferencia de prensa que los expertos del OIEA -el organismo de vigilancia nuclear de las Naciones Unidas- llegarían pronto a Ucrania y tendrían pleno acceso, y pidió a Moscú que demostrara la misma transparencia.

El jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, celebró la decisión de Ucrania de solicitar una misión de expertos del organismo de vigilancia nuclear de la ONU para examinar sus instalaciones.

Por otro lado, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony J. Blinken, habló el lunes con Kuleba, según el Departamento de Estado de EEUU. El Secretario Blinken reafirmó el apoyo permanente de Estados Unidos a Ucrania frente a la continua agresión rusa, las atrocidades y la retórica en torno a las llamadas «bombas sucias» en Ucrania.

Altos cargos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia también emitieron el lunes una inusual declaración conjunta en la que denunciaban lo que consideraban una estratagema transparente de Moscú para crear un pretexto para intensificar la guerra en Ucrania, y rechazaban las afirmaciones de Moscú de que Kiev se estaba preparando para detonar una bomba sucia en su propio territorio.

Una bomba sucia detonada por Ucrania podría dar a Moscú una excusa para utilizar, o al menos amenazar con utilizar, un arma nuclear táctica como respuesta.

Aunque los funcionarios dijeron que no había ningún cambio en el arsenal nuclear de Rusia, afirmando además que parece que aún no se tomó la decisión de utilizar un arma nuclear táctica, dejaron claro que un movimiento en esa dirección era su principal preocupación, según el New York Times.

«No vimos ninguna razón para ajustar nuestra propia postura nuclear, ni tenemos indicios de que Rusia se esté preparando para utilizar armas nucleares. Pero escuchamos estas declaraciones tan preocupantes, y queríamos enviar una señal muy clara», expresó Ned Price, un portavoz del Departamento de Estado.

Estados Unidos no tiene indicios de que Rusia haya tomado ninguna decisión de utilizar un arma nuclear, un arma biológica o un arma química, afirmó otro funcionario militar estadounidense, según The Guardian.

Lo que sí cree Estados Unidos, es que Rusia «mantiene abiertas las líneas de comunicación» después de que Moscú solicitara una llamada entre el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, y el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, el domingo, añadió el funcionario.

«La posición de Washington sobre los planes de Kiev de utilizar una ‘bomba sucia’ es inaceptable dada la gravedad de dicha amenaza», señaló el secretario de prensa del presidente de la Federación Rusa, Dmitry Peskov, en una rueda de prensa el martes, según TASS.

«Este es un enfoque que está lejos de ser serio, es un enfoque que, yo diría, es inaceptable en el contexto de la gravedad del peligro del que estamos hablando», concluyó Peskov.

El lunes, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, explicó que la amenaza del posible uso de una «bomba sucia» por parte de Ucrania se debatiría en el Consejo de Seguridad de la ONU. Según él, la información de la parte rusa de que pueden planearse provocaciones con una «bomba sucia» en Ucrania es «bastante confiable».

La Federación Rusa tiene previsto realizar ejercicios nucleares «Grom» tras la conclusión de los ejercicios de disuasión nuclear «Steadfast Noon», que comenzaron el 17 de octubre y durarán hasta el 30 de octubre, según los medios de comunicación ucranianos.

Y aunque estos ejercicios se celebran regularmente inmediatamente después de otros similares de la OTAN, esta vez se prestará mucha más atención a su desarrollo.

Aunque todavía no se anunciaron las fechas exactas del «Grom-2022», según un acuerdo con EE.UU., el Kremlin debe avisar de estos ejercicios con antelación para que no parezca el inicio de un ataque nuclear.

Fuente: The Jerusalem Post