Quién es Harvey J. Alter, el científico judío reconocido con el Premio Nobel de Medicina

Itongadol/Agencia AJN.- Este lunes, se anunció a los ganadores del Premio Nobel de Medicina 2020. El prestigioso reconocimiento fue para tres científicos de renombre, Harvey J. Alter, Charles M. Rice y Michael Houghton, cuyas investigaciones derivaron en el descubrimiento y posterior cura de la Hepatitis C, enfermedad que según la Organización Mundial de la Salud afecta a 70 millones de personas en todo el mundo y mata a 400.000 al año.

Entre ellos resalta la figura de Alter, cuyo origen judío explica, según su propio testimonio, su vocación por la medicina. En un artículo de 2013, Alter atribuyó su carrera médica a su educación judía, diciendo que su padre quería ser médico pero se vio frenado por las limitaciones financieras. «Siendo el único hijo de padres judíos en la ciudad de Nueva York, estaba predestinado a ser médico. Uno de mis amigos, de origen similar, eligió no ser médico y nunca más se supo de él», escribió.

Harvey James Alter nació en 1935 en la ciudad Nueva York. Obtuvo su título de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Rochester, y se formó en medicina interna en el Strong Memorial Hospital y en los Hospitales Universitarios de Seattle.

En 1961, llegó a los Institutos Nacionales de Salud (NIH), ubicado en Bethseda, como asociado clínico. Luego, pasó varios años en la Universidad de Georgetown, regresando a los NIH en 1969 para unirse al Departamento de Medicina de Transfusión del Centro Clínico como investigador principal, y luego como Jefe de Estudios Clínicos y Director Asociado de Investigación.

El investigador, de 85 años de edad, recibió el más alto galardón otorgado a los civiles en el servicio de salud pública del gobierno de los Estados Unidos: la Medalla por Servicio Distinguido.

En el 2000, Alter fue galardonado con el prestigioso Premio Lasker a la Investigación Médica Clínica. Dos años más tarde, se convirtió en el primer científico del Centro Clínico elegido para la Academia Nacional de Ciencias (NAS), y en ese mismo año fue elegido para el Instituto de Medicina. Sólo un pequeño número de científicos son elegidos para integrar estas dos sociedades.

El Dr. Alter co-descubrió el antígeno de Australia, una clave para detectar el virus de la hepatitis B. Más tarde, encabezó un proyecto en el Centro Clínico que creó un almacén de muestras de sangre utilizadas para descubrir las causas y reducir el riesgo de la hepatitis asociada a la transfusión sanguínea.

"The third time, I got up angrily to answer the phone … and it was Stockholm."

Harvey Alter's anger at being disturbed by a call in the night quickly changed when he learned he'd been awarded the 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine. "The best alarm clock I ever had!" pic.twitter.com/oQliSC9F5a

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020