Análisis: El gobierno de Netanyahu no está cerca de colapsar, el despido del ministro de Defensa lo demuestra

Itongadol/Agencia AJN.- La decisión del primer ministro Benjamín Netanyahu de despedir al ministro de Defensa Yoav Gallant no sorprende a quienes lo escucharon hablar mientras estaba en Londres.

De hecho, no debería sorprender a nadie que haya estado siguiendo el dramático impulso del gobierno para acelerar la legislación de reforma judicial durante los últimos tres meses.

Los expertos financieros han advertido que es un desastre económico. Los líderes occidentales han expresado su preocupación y los altos mandos militares han dicho que la agitación en el ejército es una amenaza para la seguridad.

Los cientos de miles de manifestantes contra el plan no han hecho mella, a medida que crece la claridad de que los medios más efectivos para detener la reforma judicial vendrán desde adentro, principalmente del Likud.

Al remover a Gallant tan rápidamente, Netanyahu está enviando un fuerte mensaje a aquellos dentro de su propio partido que podrían querer ayudar a frenar el plan de reforma judicial, que él cree que fortalecerá la democracia israelí y que sus oponentes temen que la transforme en una dictadura.

Junto a esos dos campos fuertemente divididos, hay un tercero, que cree, como lo hizo Gallant, que el proceso en sí mismo se ha convertido en una amenaza para la seguridad.

Seamos claros, Gallant es un fuerte político de derecha, que pertenece a ese campo político, del tipo que debería tener la libertad de expresar sus puntos de vista sobre seguridad y votar según su conciencia.

Para que Netanyahu dé este paso, solo tres meses después de su mandato, también tendría que estar dispuesto a permitir que su estrategia con Irán se vea afectada, dado que los aliados que recién comenzaban a trabajar con Gallant en una estrategia militar conjunta, ahora tendrían que empezar de nuevo con otro ministro de Defensa.

Si Netanyahu quisiera subrayar cuán importante es para él el tema de la reforma judicial, no podría haber elegido un movimiento simbólico más fuerte.

Netanyahu se ha mantenido firme frente a la presión interna y externa.

Hubo un momento hace menos de tres días, cuando la agitación que rodeaba el proceso de reforma casi pareció abrumar a Netanyahu.

En Londres se podían escuchar los cánticos de los manifestantes, ondeando banderas israelíes y sosteniendo carteles que advertían que Netanyahu estaba transformando a Israel de una democracia a una dictadura.

Netanyahu inicialmente parecía solemne, con la cabeza gacha como si le pesara el ruido exterior. Luego levantó la cabeza y esbozó una sonrisa al ver al primer ministro británico, Rishi Sunak, abrir la puerta de Downing Street y salir para saludarlo.

Esos segundos casi parecían ilustrar una imagen de un líder israelí aislado, tan sumido en la agitación que lo siguió hasta Londres. Las persistentes protestas de un pequeño grupo de activistas en su mayoría israelíes que a menudo gritaban en hebreo palabras como “¡democracia!” y “¡vergüenza!”, lo persiguió durante todo el viaje, subrayando la imagen.

Incluso cuando se fue, rodearon su transporte a ambos lados de la pequeña calle fuera del hotel Savoy.

Netanyahu, sin embargo, a menudo ha sido un líder israelí dispuesto a mantenerse firme frente a la enorme presión nacional e internacional.

No hace falta mirar más allá de la decisión de Netanyahu en 2015 de instar al Congreso a no apoyar el acuerdo con Irán del presidente estadounidense, Barack Obama.

Una posición solitaria para Netanyahu no significa una posición débil. Cuando se sentó a hablar con los periodistas en el hotel Savoy después de su conversación con el primer ministro británico, no pareció alterado por la turbulencia que lo rodeaba.

Para él, el problema era el creciente fenómeno de los reservistas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que han amenazado con dejar de servir en el ejército para protestar contra el plan de reforma judicial.

Gallant estaba tan preocupado de que tal negativa representara una amenaza para la seguridad que arriesgó su puesto como ministro de Defensa, por el que trabajó toda su vida, para instar a Netanyahu a suspender el proceso legislativo.

Netanyahu dijo a los periodistas que el fenómeno es una “amenaza a la seguridad” que, explicó, era la razón por la cual el alto nivel militar debe mantenerse firme y no puede ceder ante él. Tales amenazas no convencieron a Netanyahu de querer detener el proceso de reforma. Por el contrario, consideró que tal negativa de las FDI no puede convertirse en una herramienta política estándar para influir en la política del gobierno.

“El Estado no puede existir sin el ejército. No vas a tener un Estado. Es muy simple. Aquí se han cruzado todas las líneas rojas”, enfatizó.

Netanyahu habló como un hombre seguro de su camino y seguro de que el plan de reforma, una vez aprobado, probaría que su afirmación de que fortalecería al Estado era correcta.

Explicó que pausar el proceso de reforma no terminaría con las protestas que cree que continuarían a pesar de todo.

Netanyahu no está huyendo, está a la ofensiva. No tiene intención de retroceder.

Su decisión de despedir a Gallant lo demuestra.

Por Tovah Lazaroff – Fuente: Jerusalem Post