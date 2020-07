Revuelo entre árabes israelíes por fabricante de alimentos que “apoya a homosexuales”

Itongadol.- La decisión del fabricante de Tjina (pasta de sésamo) “Al Arz” de apoyar financieramente a la comunidad LGBT árabe en Israel, a fin de crear una línea telefónica de ayuda en ese idioma, generó un gran revuelo en esa comunidad en el país.

Personalidades religiosas instaron a un boicot contra la compañía el cual se está extendiendo por todo el país. Comerciantes en Rahat, ubicado en el Negev, en el sur, pasando por las localidades en la zona centro y llegando hasta el norte en Galilea, se están sumando a la campaña y subiendo videos en donde se los ve arrojando los productos a la basura.

En las últimas 24 horas son cada vez más los videos en que se ve a dueños de locales tirar a la basura frascos del alimento y piden a los clientes no comprarlos. La tjina es un producto muy popular en Medio Oriente.

El mes pasado la compañía Al Arz, cuya propietaria es Julia Zaher, se convirtió en la primera firma árabe de alimentos en Israel que apoyó de manera pública a la comunidad LGTB al contribuir con la creación de una línea telefónica de ayuda a homosexuales árabes.

La misma funcionará en idioma árabe y comenzará a operar en los próximos meses. La iniciativa no fue bien recibida por gran parte de la comunidad árabe en Israel.

'טחינת אלארז', הודיעה שתקים קו תמיכה ללהט"בים ערבים. בתגובה בעלי הסופרים מורידים את המוצר מהמדפים. "החברה הודיעה שתתמוך כספית בהם ולא רק רעיונית, לכן אנחנו מבקשים מהמשווקים, קחו את הסחורה בחזרה. אף אחד לא רוצה לקנות אותה", אומר בעל מכולת בנצרת. חברי המשותפת, ממלאים פיהם מים. https://t.co/1NZu3KfEH3 — אסף גבור assaf gibor (@assafgibor) July 9, 2020

“Para nosotros el apoyo a los homosexuales es como comer carne de cerdo o beber vino”, explicaron desde el Movimiento Islamista. Cabe destacar que en la religión islámica beber alcohol y la ingesta de cerdo están prohibidas. “Lo que hicieron Al Arz es cruzar una línea roja, por esto llamamos a boicotear la compra de productos de esa firma en la comunidad árabe. Una compañía que fomenta el apoyo de homosexuales no tiene lugar en las góndolas de los mercados en nuestros pueblos”, añadieron.

En uno de los videos publicados en redes sociales se ve a un comerciante de Lod arrojando los productos a la basura. “Yo me sumó a la campaña contra Tjina Al Arz que apoya a los homosexuales. Su lugar no está en nuestras góndolas y no voy a devolver los productos a sus distribuidores. Su lugar es la basura”, expresó.

Por otro lado también hubo muchas publicaciones de apoyo, tanto en idioma árabe como en hebreo, así como por figuras prominentes de la comunidad homosexual que, en respuesta, exigen la compra del producto de la firma Al Arz, como una forma de luchar contra el boicot.