Entre lluvia de misiles, los estudiantes israelíes realizan sus exámenes desde refugios antiaéreos

ItonGadol.- Unos 80.000 estudiantes tomaron el examen de matriculación de matemáticas el miércoles, durante el cual sonaron las alarmas de cohetes en varias localidades del sur, incluidas Rehovot, Be’er Sheva, Ashdod y Ashkelon, así como en el norte.

Los estudiantes de todo el país se vieron obligados a realizar el examen de matriculación en refugios y espacios protegidos debido a la tensa situación de seguridad y los constantes bombardeos de cohetes disparados desde la Franja de Gaza.

El Ministerio de Educación anunció que todos los estudiantes recibirían 30 minutos adicionales para completar la prueba.

La extensión también se aplicará a los 120.000 estudiantes que se espera que tomen el examen en una fecha posterior debido a la situación de seguridad.

Miri Gill, directora de la escuela secundaria para niñas Amit Hillel en Rehovot, dijo: «La alarma sonó justo cuando los estudiantes de undécimo grado estaban tomando el examen. Continuaron tomando el examen desde el refugio».

“Vi resiliencia en sus ojos. Con nobleza y gracia, continuaron el examen y se condujeron de una manera ejemplar e inspiradora. Hoy aprendí algo de mis alumnos ”, agregó Gill.

Etty Tsabari, directora de la escuela Amit Akko en Acre, dijo: “La alarma nos sorprendió en medio de un examen de matemáticas. Los estudiantes salieron del aula e inmediatamente corrieron al refugio. Luego, regresaron a la sala de examen».

“Estos son estudiantes que han pasado noches y días estudiando para tener éxito. Obviamente, es humanamente difícil concentrarse y tener éxito en la situación dada ”, agregó Tsabari.

Itzik Huldai, director de la escuela secundaria Brenner en Givat Brenner, dijo: «Pedimos, y para mi deleite, recibimos permiso del Home Front Command para realizar el examen. Aproximadamente quince minutos después del examen, sonó una alarma».

“Todos los estudiantes tomaron la prueba en nuestros refugios. Me enorgullece que, a pesar de la situación, los estudiantes estuvieran preparados para el examen y lo tomaron, e incluso durante la alarma, continuaron tomando el examen con determinación ”, dijo Huldai.

Orna Farber, directora de la escuela secundaria Yigal Alon en Rishon Lezion, agregó: “Después de un año difícil de coronavirus, ahora estamos lidiando con misiles. Por eso era importante para nosotros calmar a los niños. Les explicamos que si tenían miedo, podían realizar el examen en una fecha posterior. Les permitimos decidir y los apoyamos ”.

Noam Steinbach, un estudiante de undécimo grado en Yigal Alon High, agregó: «Dudé y consulté a los maestros que me alentaron y apoyaron. No tengo miedo. Las alarmas me molestaron, pero estudié lo más posible».