Se calienta la carrera por la presidencia del KKL

Itongadol.- Se espera que la facción del Likud Mundial en el KKL anuncie el martes que su candidato a presidente temporal de la organización será Ifat Ovadia Luski, quien actualmente es el jefe del Departamento de Cultura, Hebreo y Lucha contra el Antisemitismo de la Organización Sionista Mundial (OSM), según un informe de Maariv.

Sin embargo, esto puede despertar oposición en el Likud ya que el partido ya había decidido nominar al ex ministro de Trabajo, Bienestar y Servicios Sociales Haim Katz para el cargo. Según el acuerdo de coalición del Congreso Sionista Mundial se suponía que Avraham «Duvdev» Duvdevani, el actual presidente del KKL y representante de la facción Mizraji Mundial, terminaría su mandato después de dos años y le pasaría la antorcha a Katz como representante del Likud. Duvdevani afirmó que tenía un acuerdo de que solo dejaría su cargo si el candidato para reemplazarlo era Katz, de lo contrario se quedaría.

Sin embargo, fuentes de la OSM dijeron a The Jerusalem Post el martes que Duvdevani escribió una carta en la que indica que terminará su mandato a fines de diciembre.

Hubo informes en los medios de comunicación de que el primer ministro electo, Benjamin Netanyahu, quería ofrecerle al ex ministro y veterano del Likud Tzachi Hanegbi dirigir el KKL durante el establecimiento de los acuerdos de coalición entrantes de la Knesset. Pero Netanyahu no puede ofrecer este puesto sin la aprobación del liderazgo mundial del Likud, que está dominado por el ex embajador ante la ONU Danny Danon.

Danon le ha pedido a Netanyahu convertirse en el presidente de la Knesset, pero no se lo menciona como uno de los nominados y no es uno de los miembros del partido que están cerca de Netanyahu. Si Netanyahu quiere ofrecerle ese trabajo a cualquiera de los miembros de su partido necesitará el respaldo de Danon y su socio político cercano Yaakov Hagoel, quien se desempeña como presidente de la OSM y es considerado el político más fuerte en el edificio de las Instituciones Nacionales en Jerusalem, que alberga a la OSM, el KKL, el Keren Hayesod y la Agencia Judía.

Fuentes cercanas a Danon dicen que, contrariamente a los informes sobre el tema, no está interesado en servir como presidente del KKL. Se considera un cargo que solían asumir los políticos jubilados y aún es joven y tiene muchas metas que lograr en la Knesset.

Otro cambio en las instituciones es que Yishai Merling, jefe de la División de Liquidación de la OSM y miembro del Likud, con un presupuesto de cientos de millones de shekels, dejará el cargo, según el acuerdo de coalición. Se espera que su reemplazo sea su predecesor, Gael Greenwald, del movimiento Mizraji Mundial, quien se desempeñó en este cargo hasta hace dos años.

Greenwald actualmente dirige el Departamento de Educación de la OSM. Se espera que su reemplazo sea Roi Abecassis, también de Mizraji Mundial, quien actualmente se desempeña como director del Centro de Asuntos Espirituales en la Diáspora de la OSM y anteriormente se desempeñó como director general de Bnei Akiva Mundial.

Merling es considerado el «niño prodigio» de la OSM. Tiene poco más de 30 años y recibió el prestigioso cargo ya que es el fundador y presidente de Likudim, el Foro Nacional del Likud, que recibió una votación impresionante en las elecciones internas del Likud Mundial. No está claro si Merling seguirá desempeñando un papel oficial en la OSM.

Según fuentes del partido Likud, Katz aún no ha decidido si prefiere servir como presidente del KKL o más bien como ministro.