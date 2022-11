Qatar 2022: Irán y Estados Unidos se enfrentan en un partido decisivo por la clasificación a octavos de final

Itongadol.- Irán y Estados Unidos se enfrentarán este martes por la tercera y última fecha de la fase de grupos del Mundial, en un partido cargado tanto por la importancia del torneo como por las tensiones políticas entre los países. Estados Unidos se clasificará a los octavos de final si consigue una victoria mientras que a Irán le alcanzaría con un empate si Gales no le gana a Inglaterra.

Irán ya jugó contra Inglaterra y Gales, perdiendo 6 a 2 con los ingleses y ganando 2 a 0 a los galeses. Estados Unidos, por su parte, empató 1 a 1 con Gales y 0 a 0 con Inglaterra. Por lo tanto, la República Islámica llega al partido clave con cuatro unidades y Estados Unidos con dos.

El partido también se produce en medio de las crecientes tensiones entre Irán y Estados Unidos, mientras Irán reprime brutalmente las protestas nacionales y sigue avanzando en su programa nuclear.

El lunes, la Federación de Fútbol de Estados Unidos publicó en las redes sociales la bandera de Irán sin el emblema islámico en el centro, lo que provocó la indignación de los funcionarios iraníes, que pidieron que se expulsara a Estados Unidos del Mundial.

«Al publicar una imagen distorsionada de la bandera de la República Islámica de #Irán en su cuenta oficial, el equipo de fútbol de #EstadosUnidos incumplió los estatutos de la @FIFAcom, por lo que una suspensión de 10 partidos es la sanción adecuada», expresó en Twitter la agencia de noticias Tasnim, afiliada al IRGC. «El equipo de Estados Unidos debería ser expulsado del Mundial 2022».

By posting a distorted image of the flag of the Islamic Republic of #Iran on its official account, the #US football team breached the @FIFAcom charter, for which a 10-game suspension is the appropriate penalty.

Team #USA should be kicked out of the #WorldCup2022 pic.twitter.com/c8I4i4z3Tv

— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) November 27, 2022