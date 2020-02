Prestigioso Premio Jerusalem otorgado a Yaakov Hagoel, vicepresidente  de la Organización Sionista Mundial

תודה! זכיתי לקבל היום את פרס ירושלים למאבק באנטישמיות. אני מתרגש מהפרגון וההערכה הרבים שאני מקבל מכם! תודה לועדת פרס ירושלים על קבלת פרס חשוב זה, נמשיך כולנו להרים את ראשנו בגאווה יהודית מול האנטישמיות הגואה!***Thank you!Today I was honored to be awarded the Jerusalem Prize for my work in countering Antisemitism. I was moved by the heartwarming messages of congratulations I received. I would like to thank the Jerusalem Prize committee for bestowing upon me this prestigious award. We shall continue to hold our heads high with Jewish pride in the face of Antisemitismכנס ירושלים בשבע Besheva דודו סעדה Miri Regev מירי רגב זאב אלקין Zeev Elkin ישראל כ״ץ – Israel Katz Tzipi Hotovely – ציפי חוטובלי יצחק (בוז'י) הרצוג – Isaac Herzog Yuli Edelstein – יולי אדלשטיין איילת שקד – Ayelet Shaked Danny Danon – דני דנון יואב גלנט – Yoav Gallant

