Jabad presenta demanda en Israel para confiscar activos rusos

AJN/Itongadol.- La asociación Jabad Lubavitch ha presentado una demanda ante el Tribunal de Distrito de Jerusalem para confiscar activos rusos en Israel en su lucha por recuperar los archivos de la biblioteca Schneerson.

La demanda fue presentada por los abogados Uri Keidar y Avi Blum, así como por el abogado Nat Lewin. La demanda tiene como objetivo presentar los fallos dictados en los Estados Unidos contra la Federación Rusa, ordenando la devolución de la biblioteca Schneerson a los Estados Unidos e imponiendo una multa por desacato al tribunal.

La biblioteca Schneerson es una colección histórica de unos 12.000 libros y escritos originales desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad, así como 30.000 páginas saqueadas por los nazis.

Desde el final de la Primera Guerra Mundial, la colección ha estado en posesión del gobierno ruso.

Jabad ha estado exigiendo durante décadas que la colección se devuelva al movimiento en los Estados Unidos.

La demanda enfatiza «la necesidad de hacer cumplir el veredicto específicamente en Israel, teniendo en cuenta la importancia histórica, tradicional, comunitaria y cultural de la colección Schneerson para el jasidismo de Jabad y todo el pueblo judío».

El rabino Yosef Kunin, quien encabeza el esfuerzo, declaró que «la triste ironía es que parte de la colección de libros es lo que Hitler saqueó, y con la intención de crear un museo con ellos, ahora se encuentra como botín de guerra en el ‘Museo de la Tolerancia’ en Rusia.»

El abogado Steve Lieberman, quien lleva la demanda en los Estados Unidos, agregó que «no estamos hablando de dólares, no estamos hablando de barriles de petróleo. Estamos hablando de libros que son valorados por miembros del movimiento Jabad y por muchos miles de millones de judíos en todo el mundo».

El rabino Shlomo Kunin, miembro de la asociación Jabad Lubavitch, declaró que «El Rebe nos encargó que recuperáramos los libros de Rusia. No tenemos ninguna duda de que la tarea se completará como él desea y los libros se devolverán a la biblioteca del Rebe, les guste o no a los rusos, y no hay retraso ni obstáculo que se interponga en nuestro camino para llevar a cabo esta sagrada tarea».

Keidar agregó que después de la demanda en Israel, el movimiento tiene la intención de presentar demandas similares en países europeos.

Lewin, uno de los abogados del caso, fue incluido en una lista de personas a las que se les prohibió la entrada a Rusia en mayo, junto con varios rabinos de Jabad.

El mes pasado, Alexei Pavlov, el subsecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, escribió un artículo de opinión llamando a Jabad Lubavitch «culto neopagano». Nikolai Patrushev, un funcionario de alto rango del Consejo de Seguridad, se disculpó más tarde por el artículo de opinión.

En la demanda, la organización judía busca hacer cumplir una sentencia dictada por un tribunal de Washington tres años atrás, en la que multó a Rusia por no cumplir con otras sentencias que le ordenaban devolver la Colección Schneerson.

La multa se acumuló hasta ahora en decenas de millones de dólares y Jabad solicita que la Justicia de Jerusalem declare que se aplicará en Israel.

Si el distrito de Jerusalén falla a favor de Jabad, entonces podrán apoderarse de activos rusos ubicados en Israel.

La Colección Schneerson es una colección histórica única del jasidismo global de Jabad, en la que se encuentran 12 mil libros y escritos originales y 25 mil escritos y sermones, recopilados y preservados desde finales del siglo XVIII por el liderazgo global de Jabad, incluido el propio Rebe.

En la demanda, Jabad afirma que durante décadas la Unión Soviética ignoró los pedidos o rechazó la demanda de devolución de los libros, con el pretexto de que era un tesoro nacional valioso para la Unión Soviética.

El último paso dado fue en 2013 cuando el presidente ruso Putin ordenó el traslado de la colección al Museo Judío de Moscú, bajo la supervisión y responsabilidad del gobierno ruso.