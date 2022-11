Efemérides: Un día como hoy en el calendario hebreo falleció el reconocido rabino Shlomo Carlebach

Itongadol.- El 20 de octubre de 1994 (un día como hoy según el calendario hebreo) murió el reconocido rabino Shlomo Carlebach, el trovador de la música judía que llevó sus canciones a todos los rincones de la comunidad judía y mucho más allá. Carlebach tenía un enfoque igualitario del judaísmo, y fue el único rabino masculino presente en 1989, la primera vez que las Mujeres del Muro celebraron un servicio de la Torá en el Kotel (Muro Occidental).

Nació el 14 de enero de 1925 en Berlín. Su padre, el rabino Hartwig Naftali Carlebach, descendiente de una larga estirpe de rabinos, dirigió durante mucho tiempo la sinagoga Passauerstrasse de Berlín. Su madre, la antigua Paula Cohn, era hija de un rabino jefe de Basilea (Suiza). Shlomo tenía un hermano gemelo, el rabino Eli Chaim Carlebach, y una hermana.

Su familia se fue de Europa a Estados Unidos en 1933. Antes de partir, Shlomo estudió brevemente en la Yeshiva (escuela religiosa) Ponovezh de Lituania. Una vez en Nueva York, asistió a varias yeshivot en Brooklyn antes de inscribirse en la prestigiosa Beth Midrash Gevoha en Lakewood, Nueva Jersey.

En 1949, Carlebach se convirtió en seguidor del Rabino de Lubavictch Yosef Yitzchok Schneersohn, y, tras la muerte del Gran Rabino en 1950, de su sucesor, Menachem Mendel Schneerson.

Según el biógrafo Nathan Ophir, Carlebach tocó por primera vez una guitarra en 1954, cuando trabajaba como asesor de una representación de «El Dybbuk» en el Off Broadway. Tomó clases de guitarra (aunque nunca aprendió a leer música), y comenzó a actuar y enseñar en diversos lugares, como en Greenwich Village, donde apareció con Bob Dylan y Pete Seeger, entre otros. En 1958-59, trabajando como director de jóvenes en una sinagoga de San Luis, él y sus seguidores eligieron las canciones que grabó para su primer álbum, «Songs of My Soul».

Una aparición en un festival folclórico en Berkeley, California, en 1966, lo llevó a tomar la decisión de establecerse en San Francisco, donde, en 1967, abrió la Casa del Amor y la Oración, un centro de divulgación para tipos de la contracultura.

Durante el resto de su vida, Carlebach estuvo siempre viajando. En Nueva York, él y su hermano asumieron la dirección espiritual de la pequeña sinagoga de su padre en el Upper West Side, Kehilath Jacob, que luego se llamó Sinagoga Carlebach. En Mevo Modi’in, cerca de Tel Aviv, ayudó a fundar un kibbutz (una comuna agrícola israelí).

Después de casarse con Elaine Neila Glick en 1972, vivieron junto a sus dos hijas en Nueva York, hasta que se mudaron a Toronto en 1978.

Todo el tiempo estaba en movimiento, actuando por todo el mundo, a veces en nombre de la campaña para liberar a los judíos soviéticos, a veces para los soldados israelíes, y a veces para audiencias no judías.

Sin embargo, algunos se sorprendieron cuando después de su muerte surgieron denuncias de abuso sexual hacia algunas niñas.

Carlebach murió de un ataque al corazón el 20 de octubre de 1994, en un avión a punto de despegar de Nueva York a Toronto. Está enterrado en Jerusalem.